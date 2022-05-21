Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» военнослужащие РФ уничтожили крупную партию вооружения и военной техники в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области, доставленные из США и стран Европы для украинских войск. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были уничтожены хранилища с топливом в районе Одессы, а также три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и восемь складов боеприпасов в населенных пунктах ЛНР и ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники. Также истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад с боеприпасами. В воздухе были сбиты 14 украинских беспилотников и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Военнослужащие ракетных войск и артиллерии, по словам Конашенкова, поразили 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, был уничтожен вместе с личным составом лагерь подготовки сил ВСУ в районе озера Сасик Одесской области. Кроме того, разбиты 43 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1», указал представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что Украина несет громадные потери среди офицерского состава ВСУ. Об этом рассказал представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко. В этой связи он призвал всех украинских военных добровольно сложить оружие и сдаться, поскольку «ситуация на самом деле катастрофическая».

