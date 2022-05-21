Москва запретила въезд в Россию 963 гражданам США

МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, к которым применяются персональные санкции, включая запрет на въезд в Россию. В сообщении дипведомства говорится, что контрсанкции направлены на то, чтобы заставить американские власти изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии. Практически одновременно в МИД РФ дополнили список канадских «закрытников» еще 26 гражданами в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции.

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор. Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — говорится в заявлении российского МИД.

В список вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй, вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их замов, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс и экс-представитель Белого дома Джен Псаки. В МИД подчеркнули, что Россия «открыта для честного взаимоуважительного диалога», и отделяет американский народ от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает, — именно они и находятся в российском «черном списке».

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится еще в одном заявлении МИДа.

В общий список канадских «закрытников» вошли еще 26 чиновников высшего уровня, их родные и близкие, а также топ-менеджеры ВПК и судостроительной отрасли, и командование вооруженных сил.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия накрыла санкциями всех американских конгрессменов. Так Москва зеркально отреагировала на санкции, введенные администрацией США ранее против почти всех депутатов Государственной Думы. Под ответные рестрикции попали 398 членов Палаты представителей Конгресса Соединенный Штатов.

