Решетников заявил о глобальном влиянии антироссийских санкций

Санкции, направленные против России, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Министр призвал партнеров по организации вместе преодолевать мировой кризис, вызванный этими санкциями, сообщили в пресс-службе МЭР.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа- и наземного сообщения — все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — заявил Решетников.

По его словам, санкции ограничивают поставки и это ведет к удорожанию логистики в мировом масштабе, а затем — к глобальному росту продовольственных цен и ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках. При этом Россия, как подчеркнул Решетников, остается ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков и намерена добросовестно выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Он уточнил, что в марте Россия увеличила экспорт зерна на 22%, а сои — на 93% по сравнению с январем-февралем, снизила экспортные ограничения и увеличила текущие экспортные квоты на минеральные удобрения. Однако США увеличили пошлины на российские удобрения до 35%, а ЕС включил их в стоп-лист. Отдельное негативное влияние на глобальную экономику, по мнению Решетникова, оказывает и ускоренный энергопереход, который происходит за счет резкого роста цен на энергоресурсы.

«Я уверен, для успешного развития совместных подходов к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли в первую очередь необходимо отказаться от неоправданных ограничений в области торговли, финансов, транспорта и логистики», — отметил глава Минэкономразвития РФ.

Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде, в нем участвуют представители 21 страны (Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам).

Ранее «Эксперт» писал, что Максим Решетников рассказал о ряде мер, которые предприняты властями для снижения финансовой нагрузки на бизнес. Важнейшим фрагментом в складывающемся пазле антикризисной господдержки, является отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года. Еще одно чрезвычайно значимое решение правительства касается предоставления компаниям права досрочного выкупа имущества, находящегося в лизинге. В Минэкономразвития располагают данными о том, что востребованность указанных мер поддержки составляет 56%, а удовлетворенность — порядка 70%. При этом фокусируются представители органов исполнительной власти именно на тех 30%, которых что-то не устраивает.

