Рогозин назвал перспективные предприятия на освобождаемой Украине

На освобожденных территориях Украины, после успешно проведенной спецоперации, Роскосмос интересует то, что «всегда было неразрывной частью единой космической семьи Советского Союза», — это, прежде всего, предприятия, которые находятся в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В Днепропетровской области находится КБ "Южное" и Южмашзавод. Это завод, который является точной копией нашего Красноярского машиностроительного завода. Наш комплекс "Сармат", который сейчас проходит испытания, приходит на смену комплексу "Воевода", который разрабатывался в СССР именно в КБ "Южное". Поэтому мы считаем, что на таких предприятиях Роскосмос вполне может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места гражданам, которые оказались на освобождаемых территориях», — заявил Рогозин.

Он также напомнил, что когда был «освобожден Крым в 2014 году», там была поставлена задача восстановить судостроительные предприятия в Керчи, Феодосии, Севастополе и Симферополе.

«Точно таким же образом Роскосмос смотрит на территории, которые нуждаются в восстановлении мирной жизни. Мы готовы помогать наладить нормальное производство в единой семье нашей страны в области космоса и космических исследований», — подчеркнул Рогозин.

Ранее «Эксперт» писал, что Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в «причастности к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». По его словам, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Рогозин припугнул Маска, что за это ему придется «отвечать по-взрослому».