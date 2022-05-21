Ученые предупредили о неочевидной опасности кофе на вынос

Ученые американского Национального института стандартов и технологий (NIST) исследовали кофейные стаканчики, покрытые полиэтиленом низкой плотности (LDPE – мягкая гибкая пленка, используемая в качестве водонепроницаемого вкладыша), и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что когда такие одноразовые стаканчики подвергаются воздействию кипятка, в воду выделяются триллионы наночастиц пластика.

«Средний размер частиц пластика варьируется от 30 до 80 нм, а некоторые из них превышают 200 нм», — говорится в докладе, опубликованном на сайте NIST.

Главный вывод, который сделали исследователи, заключается в том, что микропластик сегодня есть везде. И его невероятно много. Но если микрочастицы, размер которых менее 5 мм, можно увидеть невооруженным глазом, то нанопластик, который меньше одной миллионной доли метра, невозможно увидеть даже в стандартный микроскоп. Лабораторные работы также показали, что некоторые потребительские продукты, включая детские бутылочки из полипропилена и нейлоновые чайные пакетики, также выделяют частицы пластика в воду при заваривании кипятком.

Ранее «Эксперт» писал, что в крови людей впервые выявили микропластик. Ученые Свободного университета Амстердама взяли пробы крови у 22 людей и проверили их на содержание микрочастиц нескольких полимеров. Частицы как минимум одного из типов пластика обнаружились в крови 17 человек, в половине случаев это был ПЭТ, который используется для производства одежды, техники, бутылок для воды, автомобильных шин и прочих резинотехнических изделий. Следом шли полистирол (36%), полиэтилен (23%) и оргстекло (5%). В самом «загрязненном» образце ученые нашли сразу три типа микропластика.

