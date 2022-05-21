В ЛНР изменят курс рубля к гривне

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) выпустило постановление, которое устанавливает новый курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги. С 23 мая одна гривна будет эквивалентна двум рублям, следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в постановлении.

Кредитным организациям этим же постановлением предписано вплоть до 24 мая включительно проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки по курсу 2,5 рубля за гривну.

16 марта власти ЛНР постановили принимать в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет наряду с российским рублем и применять при определении цены курс в размере 2,5 рубля за 1 гривну.

Ранее «Эксперт» писал, что обменять гривны на рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки. Как пояснили Центробанке, обмен будет производиться по фиксированному курсу — 2,5 рубля за одну гривну, без комиссии. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке. Регулятор также уточнил, что обменять можно не более 8 тыс. гривен на одного человека.

