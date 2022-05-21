В России появится спецкомиссия по садоводству и огородничеству

Правительство РФ утвердило положение о создании специальной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Необходимость в регулировании этой отрасли появилась после того, как стало возможным строительство на садовых участках индивидуальных жилых домов.

«Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займется совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами», — пояснили в пресс-службе правительства.

В кабмине также уточнили, что заседания комиссии будут проводиться не реже раза в полгода. В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов. Возглавит комиссию вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам января — апреля 2022 года доля жилья, самостоятельно построенного населением (сегмент индивидуального жилищного строительства, ИЖС), достигла исторического рекорда в 63%. Только в апреле россияне построили 65,3% всего жилья в стране, при этом еще в 2020 году показатель не дотягивал до 50%. В Ассоциации деревянного домостроения считают, что на это повлиял всплеск интереса к жизни за городом, порожденный пандемией, развитие льготных программ по ипотеке на покупку и строительство частных домов, а также «дачная амнистия», которая ускорила процесс регистрации, и газификация, потому что газ подводится только к оформленным строениям.

