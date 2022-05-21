В Северной Корее нашли свой способ борьбы с COVID-19

На фоне роста заболеваемости «неизвестной лихорадкой» власти Северной Кореи призывают своих граждан лечиться домашними средствами: пить чай из жимолости и листьев ивы, а также полоскать горло соленой водой, сообщает France 24. При этом эксперты не исключают, что Пхеньян, опасаясь паники, занижает статистику заболеваемости и смертности.

«Мы активно транслируем информационные программы о вирусе в средствах массовой информации, так как граждане хотят знать об этом эпидемическом заболевании, его клиническом течении и медицинском лечении»,— сообщил представитель подразделений по экстренной профилактике эпидемий КНДР Рю Ен Чхоль.

При этом телеканал CTV призывает граждан пить горячий чай из жимолости или листьев ивы, полоскать горло соленой водой, использовать обезболивающие и антибиотики. Основные меры Северной Кореи по борьбе с коронавирусом сосредоточены на изоляции людей с подозрением на это заболевание. Кроме того, французские эксперты полагают, что у страны нет возможности проводить массовое тестирование на COVID-19. Южная Корея и США уже предложили руководству КНДР вакцины и медикаменты, но там пока ничего на это не ответили.

Ранее «Эксперт» писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи назвал вспышку коронавируса в стране великим потрясением со времен основания республики. При этом он подчеркнул, что преодолеть этот кризис возможно, если усилить противоэпидемическую борьбу и поддерживать строгие карантинные меры. Он предложил изучить опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран, а также «богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа».

