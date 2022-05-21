В СПбГУ научились определять рак без хирургического вмешательства

Химики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) создали метод обследования, который без хирургического вмешательства позволяет обнаружить рак простаты или мочевого пузыря на ранней стадии. Их работа опубликована в журналах Sensors and Actuators B: Chemical и Talanta, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Экспресс-метод на основе анализа мочи позволит решить одну из основных проблем в борьбе с онкозаболеваниями мочеполовой системы — позднюю диагностику, снижающую вероятность успешного лечения.

«Мы предлагаем по интегральному составу мочи делать выводы о наличии или отсутствии у пациента этих видов рака. Для этого мы проводим анализ проб специально разработанным набором химических сенсоров и обрабатываем результаты с помощью методов машинного обучения. Такой хемометрический подход сегодня часто применяют в химических исследованиях, а мы создаем модель, при которой реакция сенсоров покажет, есть ли у пациента заболевание», — пояснил профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Дмитрий Кирсанов.

Как отметили в Минобрнауки, анализ 87 образцов пациентов показал, что чувствительность экспресс-теста, разработанного в СПбГУ, значительно выше, чем анализ крови на простатический специфический антиген. Ученым удалось добиться точности 97% для распознавания рака простаты и 76% — для рака мочевого пузыря.

Кроме того, преимущество новой разработки заключается в том, что она позволит проводить быстрый скрининг больших групп населения без использования дорогостоящего оборудования.

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