Виды и особенности картонных коробок

В гофрокартоне гофрированные слои оклеены с обеих внешних сторон плоскими слоями. Поскольку гофрокартон представляет собой экологически чистый материал, он прекрасно подходит для упаковки пищевой продукции. Одно из его главных достоинств состоит в доступной цене. Кроме того, высокая популярность гофрокоробов обусловлена их способностью эффективно защищать товары от порчи и повреждений не только в процессе хранения, но и во время перевозки. Существует несколько разновидностей коробок из гофрокартона https://axelpack.ru/kartonnye-korobki, используемых для решения определенных задач. Самый многочисленный класс стаавляют складные ящики. Они представлены изделиями следующих видов:

с торцевыми клапанами;

оберточного типа;

четырехклапанные;

пенальные;

с замковым соединением.

В сфере розничной торговли широко применяются витринные лотки, контейнеры, сборные ящики, изготовленные из пятислойного или трехслойного гофрокартона. Такая тара характеризуется высокой прочностью, легкостью и дешевизной.

Исходя из формы и конструктивных особенностей, картонные коробки подразделяются на следующие виды:

«крышки-дно»;

четырехклапанные короба;

«пеналы»;

обечайки;

лотки;

«книжки»;

групповые упаковки.

Простейшей конструкцией является «крышка-дно». Крышка прямоугольной формы в ней целиком накрывает прямоугольное дно тех же размеров. Такие коробки преимущественно используют для упаковки обуви.

В четырехклапанные короба обычно упаковывают бытовую технику и крупногабаритные товары. Их верх состоит из четырех клапанов, сложенных внахлест и служащих продолжением стенок.

Обечайка – это не обычная коробка, а упаковка в виде широкого картонного обода, размещенного вокруг товара. Она подходит для узкого круга изделий определенной формы, к примеру, для сковородок.

Отличительная особенность «книжек» заключается в том, что верх в них плотно соединяется с одним из боков и открывается наподобие книги. Такая упаковка повсеместно применяется при реализации кондитерских изделий.

Групповая упаковка включает в себя несколько перегородок с окошками. Она используется при продаже стеклянных изделий, к примеру, бокалов, рюмок, стаканов, а также пищевой продукции в посуде из стекла.