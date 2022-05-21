Россиянам по уже вынесенным решениям ЕСПЧ выплатят компенсации в рублях

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнят ко второму чтению поправкой о том, что выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях. Об этом один из авторов проекта о «разводе с ЕСПЧ» написал в своем Telegram-канале.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. Подготовим текст ко второму чтению»,— написал Клишас.

Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой 18 мая. Согласно документу, все постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. При этом, до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ имеет право выплачивать компенсации российским заявителям по постановлениям, вынесенным до 16 марта.

Россия начала процесс выхода из Совета Европы 15 марта. Формально РФ перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, спустя полгода после исключения из Совета Европы.

Ранее «Эксперт» писал, что почти год назад Россия впервые в истории подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. В ней Москва обвиняла Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод и требовала признать нарушение норм Европейской конвенции обстрелы Донбасса после насильственной смены власти на Украине. Также Россия просила признать нарушающими Европейскую конвенцию санкции Украины против российских компаний и дискриминацией запрет русского языка на Украине.