Акция недели: МТС выросла на дивидендах

За прошлую неделю Индекс МосБиржи прибавил 2,85%. Рост рынка был неравномерным – порядка трети «голубых фишек» вообще показали отрицательный результат. Лишь единицы из 43 индексных бумаг показали двузначный рост и лучшими из них были акции МТС. По сравнению с закрытием прошлой недели они прибавили к вечеру пятницы 18,75%, а на пике 18 мая взлетали на все 40,85%.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — одна из ведущих компаний в России и СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений. Поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Выручка за 2021 год по МСФО составила 534,4 млрд руб., прибыль – 64,27 млрд руб.
Причиной роста стали итоги совета директоров компании, состоявшегося 17 мая. Он принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «МТС» принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 33,85 рублей на одну акцию МТС.
По котировкам конца прошлой недели это соответствовало бы дивидендной доходности порядка 17%. Но в понедельник и вторник акции успели немного подрасти, так что потенциальная прибыль упала примерно до 15,5%. Однако и этого оказалось достаточно.
В среду объем торгов акциями МТС вырос в 6 раз, а сами они взлетели с 217,5 руб. на закрытие вторника до 282,9 руб. Это опустило дивидендную доходность ниже 12% и началась закономерная коррекция.
В пятницу торги закрылись на отметке 238,5 руб., так что доходность выросла до 14,2%. И это, и все прочие ее значения, показанные на неделе – довольно высоки даже для текущих непростых времен. Но время подумать о том, достаточно ли этого, у инвесторов еще будет. Отсечка реестра под дивиденды запланирована на 12 июля 2022 года.