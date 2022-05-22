Акция недели: МТС выросла на дивидендах

За прошлую неделю Индекс МосБиржи прибавил 2,85%. Рост рынка был неравномерным – порядка трети «голубых фишек» вообще показали отрицательный результат. Лишь единицы из 43 индексных бумаг показали двузначный рост и лучшими из них были акции МТС. По сравнению с закрытием прошлой недели они прибавили к вечеру пятницы 18,75%, а на пике 18 мая взлетали на все 40,85%.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — одна из ведущих компаний в России и СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений. Поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Выручка за 2021 год по МСФО составила 534,4 млрд руб., прибыль – 64,27 млрд руб.