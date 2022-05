Билл Гейтс назвал марку своего любимого смартфона

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что предпочитает смартфоны на системе Android. Свою любимую марку — раскладушку Samsung Galaxy Z Fold3 — предприниматель назвал во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на платформе Reddit.

«У меня Android Galaxy ZFold3. Пробую разные. С этим экраном я могу обойтись отличным портативным ПК и телефоном и ничем другим», — сообщил Гейтс.

В комментариях некоторые пользователи пожаловались, что Microsoft остановила разработку смартфонов на базе Windows, подчеркнув, что у Windows Phone было немало преданных поклонников.

В рамках этой же сессии миллиардер рассказал и о своем отношении к криптовалютам, подчеркнув, что их ценность заключается только в том, что кто-то готов их покупать. Сам Билл Гейтс признался, что этого не делает.

Ранее «Эксперт» писал, что будущий игровой смартфон ZTE окажется самым мощным в своем сегменте. Девайс будет снабжен новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отмечается в релизе. Смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 165 ватт, будет снабжен 16 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 512 гигабайт.