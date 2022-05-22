Минобороны отчиталось об успехах спецоперации за прошедшие сутки

За прошедшие сутки высокоточные ракеты воздушного базирования ВС РФ поразили три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР. В результате авиаударов были уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что российские средства ПВО сбили в воздухе 11 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». По словам представителя Минобороны, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град» и украинскую станцию РЭБ «Буковель».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать не только через Северный, но и через Южный полюс, а также по другим менее защищенным траекториям. Возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса, рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. Он также объяснил выбор названия для новой баллистической ракеты. По его словам, воины древнего народа сарматов дрались прямым мечом, и их враги знали, «что за счет этого меча и будет им возмездие».