Продажи застройщиков в регионах рухнули на 90%

Продажи российских девелоперов в апреле упали в некоторых регионах на 80-99%. Больше всего пострадали застройщики в Кургане (-97%), в Казани (-98%) и в Волгограде (-99%), пишут «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro. Эксперты не исключают, что к осени могут начаться банкротства.

«По итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились. Так, в Нижнем Новгороде они упали на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — на 84%, в Новосибирске — на 90%, в Ханты-Мансийском округе и Свердловской области — на 92%, в Крыму и Тюменской области — на 79%. В тройку лидеров антирейтинга вошли: Курган, где показатель рухнул на 97%, Казань (98%) и Волгоград (99%)», — говорится в исследовании bnMap.pro.

Меньше всего застройщики пострадали в Москве (-46%) и Санкт-Петербурге (-59%). Эксперты указывают, что в основном все сделки проводились по льготной ипотеке или по спецпредложениям от застройщиков.

«К сокращению продаж привело несколько причин. Во-первых, экономический кризис, из-за которого многие люди не готовы делать крупные покупки. Кроме того, они опасаются, что дома могут не достроить. Во-вторых, инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. И в-третьих, рост ипотечных ставок», — отметила коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко.

Управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов считает, что люди опасаются покупать строящееся жилье еще и после того, как этой весной власти ввели ряд послаблений для девелоперов по качеству строительства.

«Рынок недвижимости входит в стагнацию, которая обещает быть длительной. В зоне риска — региональные девелоперы. Волна их банкротств может начаться осенью или в конце года», — считает заместитель гендиректора «ДомДА» Дмитрий Екимов.

Ранее «Эксперт» писал, что впервые с допандемийного 2019 года в России снизились цены на вторичное жилье — в апреле средняя стоимость «квадрата» упала на 0,5%. Продавцы делают скидки в борьбе за покупателя, поскольку спрос снижается, а предложение растет. Эксперты прогнозируют, что летом стоимость этой категории жилья уменьшится на 3–5%.