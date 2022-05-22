Россияне определили предпочтительные для брака профессии

Большая часть мужчин и женщин не обращают внимание на профессию при выборе партнера (21 и 19% соответственно), однако они могут одобрять или не одобрять его специальность уже в браке. Так, мужчинам больше нравятся женщины, которые работают врачами и медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. А женщины одобряют в основном хорошо оплачиваемых инженеров, программистов и просто директоров. При этом, ни те, ни другие, не хотят иметь в качестве спутника жизни сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 1600 жителей всех округов России. Выяснилось, что мужчины не хотят видеть в своих женах чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), еще 4% опрошенных не вступили бы в брак с продавщицей. При этом, профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых мужчинами.

Женщины же не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%), а также охранников, разнорабочих и грузчиков. К предпринимателям у российских женщин двоякое отношение — они попали в список и одобряемых, и не одобряемых для брака профессий.

Зато к сотрудникам силовых ведомств у россиян сформировалось вполне определенное отношение — на сотруднице полиции никогда не женился бы каждый седьмой мужчина (14%), а замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства не вышла бы каждая десятая женщина (10%).

Ранее «Эксперт» писал, что из старшеклассников, которые уже определились с выбором профессии, большинство (21%) хотят связать свою жизнь с творчеством. 17% планируют работать в сфере IT и программирования. Экономика находится на третьем месте по популярности среди школьников — 13%. 9% выбрали для себя психологию, столько же указали технологическую сферу. 7% респондентов решили построить карьеру в науке, 6% намерены стать государственными служащими, столько же рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление, говорится в исследовании образовательной компании Maximum Education.

