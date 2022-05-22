Школьников из Донбасса приняли в пионеры на Красной площади

Среди почти шести тысяч школьников из разных регионов России, которых посвятили в в пионеры на Красной площади, были дети из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

«Сегодня было порядка шести тысяч человек. География большая — Москва, Московская область, Рязань, Тула, Орел, республики Северного Кавказа. Это те регионы, которые смогли привезти к нам школьников, потому что очень почетно вступить в ряды пионерской организации именно на Красной площади. Мы принимали в пионеры и ребят из Донецка, Луганска. Приезжали дети из Донбасса — там тоже возрождена пионерская организация», — рассказал Ющенко.

В КПРФ отметили, что традицию принимать в пионеры на Красной площади возродили 15 лет назад, тогда приехали лишь несколько десятков пионеров из Московской области. С тех пор мероприятие стало ежегодным и проводилось в ближайшее к 19 мая воскресенье. В последние годы в ряды Всероссийской пионерской организации торжественно принимали от трех до пяти тысяч школьников.

22 мая отмечается 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации им. Ленина. На Красной площади перед школьниками выступили глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы и заслуженные ветераны партии, комсомола, войны и труда.