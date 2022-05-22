Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

Метеорологическое лето в Москве обычно наступает 28 мая, однако в этом году оно немного задержится и придет уже вместе с календарным. Предстоящая неделя в столичном регионе прогнозируется весьма прохладной. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Понедельник станет заключительным относительно погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы. Ночью минус 1 — плюс 4, а днем до плюс 10 — плюс 15», — рассказал Тишковец.

Со вторника, по его словам, циклоническое давление будет усиливаться, облачность уплотнится и вырастет вероятность осадков. Ранним утром 24 мая не исключен «символический мокрый снег», днем температура поднимется не выше плюс 10 градусов, что даже ниже апрельской нормы. В среду под утро еще возможны последние заморозки, после полудня воздух прогреется до плюс 8 — плюс 13. В четверг, пятницу и субботу дневная температура повысится до плюс 13 — плюс 18, а в воскресенье, наконец-то, вернется в свое климатическое русло — до плюс 15 — плюс 20.

«Таким образом, метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным», — добавил Тишковец.

Предстоящая неделя, по словам метеоролога, в Центральной России подтвердит холодный статус мая, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой и входит в семерку наиболее прохладных финалов весны за последние 74 года.

Ранее «Эксперт» писал, что синоптик рассказал о «забуксовавшей весне». Из-за обширного североатлантического циклона в середине мая по небу ходили разрозненные дождевые облака, а свежий воздух полярного происхождения опустил температуру на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы.

