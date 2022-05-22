Стало известно, что будет, если есть колбасу каждый день

Колбаса — третий по популярности продукт для завтраков наряду с сыром и хлебом. Продажи колбасных изделий стабильно растут, наибольший спрос приходится на вареную колбасу и сосиски. Согласно докладу «О состоянии здорового питания населения РФ» 44% россиян ежедневно или несколько раз в неделю употребляют колбасы и сосиски. Однако врачи предупреждают — регулярное присутствие этих продуктов в рационе провоцирует лишний вес, развитие гипертонии и онкозаболеваний, сообщается в Telegram-канале Medical Alliance.

«В колбасах и сосисках белка не очень много, зато много жира и других добавок. Так, в 100 г вареной говядины 16-17% жира. В 100 г молочной вареной колбасы — 22–24%, в полукопченой — 30-44%, а в сырокопченой — до 67% жира. Калорийность колбасы — в среднем от 200 до 600 ккал, причем сырокопченая самая калорийная», — говорится в публикации.

При этом указывается, что количество жиров в ежедневном рационе человека должно составлять не больше 30%. С учетом других высокожировых продуктов — сливочного и растительного масел, сыров и кондитерских изделий, колбаса помогает этот уровень существенно превысить. А избыток жиров ведет к набору веса и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, увлечение колбасными изделиями увеличивает риск развития гипертонии и отеков из-за избытка поваренной соли. В 100 г колбасы в среднем содержится 2,5 г соли, а в некоторых сортах сырокопченой и сыровяленой колбасы ее может быть еще больше. Рекомендуемый максимальный уровень потребления соли в день — 5-6 г с учетом всех готовых продуктов и блюд. Если же организм постоянно получает натрия больше, чем нужно, в тканях скапливается жидкость, возникает риск развития артериальной гипертонии, заболеваний почек, увеличивается нагрузка на сердце.

«Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что регулярное употребление колбасы не менее вредно, чем курение. По данным Международного агентства онкологических исследований, употребление 50 г переработанного мяса (колбаса, сосиски, бекон) ежедневно на 18% увеличивает вероятность рака кишечника», — говорится в публикации.

Безопасным уровнем потребления колбасных изделий, без ущерба для здоровья, врачи считают пару кусочков раз в неделю.

Ранее «Эксперт» писал, что ученые академии им. Тимирязева и ВНИИ лекарственных и ароматических растений разработали рецептуру и технологию производства вареной колбасы, которая снижает уровень сахара в крови. Ее выпуск может начаться уже этой осенью. Вареная колбаса с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия и настоя створок фасоли экспериментально доказала свою эффективность.

