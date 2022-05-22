Столичный регион вышел в лидеры по числу преступлений среди мигрантов

Наибольшее количество преступлений, которые совершили иностранные граждане в России за три месяца текущего года, приходится на Москву и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

«Относительно предшествующего года на 8,1% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (10,4 тыс.). Как и прежде, наиболее распространены такого рода деяния в городе Москве (2,2 тыс.) и Московской области (1,8 тыс.)», — говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года».

По данным МВД РФ, наибольшее количество преступлений среди иностранных граждан совершили граждане стран СНГ — 8,4 тыс., что на 12,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в первом квартале почти на 6% выросло и количество преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тыс. преступлений).

Ранее «Эксперт» писал, что жертвами преступлений в России за первый квартал текущего года стали 5,6 тыс. человек, что на 11% меньше аналогичного периода 2021 года. Число зарегистрированных преступлений тоже снизилось — почти на 4%. Согласно статистике МВД, четыре преступления из пяти (81,9%) были зарегистрированы в городах и поселках городского типа (395 тысяч), шестая часть — в сельской местности (85,2 тыс., 17,7%).

