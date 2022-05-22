От Володина потребовали повышения пенсий и снижения цен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале 10 законопроектов, которые находятся в приоритетной повестке нижней палаты парламента. Он также предложил подписчикам обсудить, что еще можно было бы изменить в законодательстве. За сутки он получил более 10 тыс. комментариев. Россияне считают, что нужно срочно выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного валютного фонда (МВФ), отменять плату за капремонт, индексировать пенсии и пособия.

В своем посте Володин рассказал о новых инициативах, которые депутаты будут рассматривать в ближайшее время: о бесплатном двухразовом питании в школах для инвалидов, о медстраховке для иностранных специалистов, а также об объединении ПФР с ФСС, мерах по стабилизации цен на импортируемые товары и либерализации административной ответственности для бизнеса.

«Цены и зарплаты сделайте нормальными, и не надо будет льгот и пособий назначать в таких количествах», — потребовал от Володина первый комментатор.

Несколько человек выступили за выход из ВОЗ, МВФ, ВТО и отмену ЕГЭ. Многие были недовольны ценами, зарплатами и пенсиями. Некоторые подошли к предложению спикера со всей серьезностью и выдвинули целые программы по изменениям, которые необходимы в сфере культуры, образования и цифровых технологий.

Ранее «Эксперт» писал, что Володин уже неоднократно проводил опросы в своем мессенджере. Так, в ноябре 2021 года он предоставил возможность электорату прокомментировать нашумевший законопроект о введении QR-кодов в России. За три дня под его постом набралось более 610 тыс. сообщений, в основном с негативной оценкой этой идеи. Спикер выразил благодарность всем, кто высказал свою позицию по этому вопросу, и пообещал и дальше по всем важным темам организовывать с помощью соцсетей такую обратную связь с народом.

