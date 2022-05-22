В ФРГ назвали сырье, которое считают «козырной картой Путина»

В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, однако во всех дискуссиях забывают или намеренно не учитывают обогащенный уран, который оказался в своеобразной «слепой зоне». Перекрытие же «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций. При этом союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии», — отмечают немецкие эксперты.

За последние годы в России были инвестированы миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и и сейчас российские установки считаются одними из лучших в мире. К тому же в ЕС действуют 18 российских ядерных реакторов: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии. И работают они только на шестигранных стержнях российского производства, говорится в материале телекомпании.

Россия зарабатывает на этом не такие большие деньги, как на продаже газа и нефти, однако цены на уран на мировом рынке выросли уже на 30%, достигнув рекордного уровня за последние 11 лет. Многие европейские операторы атомных электростанций насторожились, что Россия может перекрыть «урановый кран». В ФРГ уверены, что эта «козырная карта Путина» может иметь разрушительные последствия для Запада.

«Если в таких странах, как Словакия или Венгрия, которые получают 57 и 48 процентов своей электроэнергии за счет атомной энергии и зависят от поставок из России, произойдет сбой в энергоснабжении, заменить их будет не так просто. Электроэнергию транспортировать еще труднее, чем газ и нефть», — заявил профессор Университета прикладных наук Берлина Фолькер Квашнинг.

Ранее «Эксперт» писал, что финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Угрозы другим зарубежным проектам «Росатома» пока не наблюдается. Так, по итогам встреч в Стамбуле гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром энергетики Турции Фатихом Донмезом было заявлено, что «Росатом» продолжит выполнять зарубежные контракты, в том числе в Турции (АЭС «Аккую») и Венгрии (АЭС «Пакш» и «Пакш-2»).

