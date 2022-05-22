В Минобороны раскрыли секрет неуязвимости ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать не только через Северный, но и через Южный полюс, а также по другим менее защищенным траекториям. Возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса, рассказал телеканалу «Звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — сообщил Каракаев.

Генерал отметил, что в ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата «Сармата». По его словам, один из ключевых элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. «Сармат» разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.

Командующий РВСН считает, что «Сармат» простоит на вооружении в ВС РФ не менее 50 лет, благодаря характеристикам ракеты и ее надежности. Каракаев также объяснил выбор названия для новой баллистической ракеты. По его словам, воины древнего народа сарматов дрались прямым мечом, и их враги знали, «что за счет этого меча и будет им возмездие».

«Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия», — добавил командующий РВСН.

Ранее «Эксперт» писал, что 20 апреля Министерство обороны России осуществило первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» шахтного базирования с космодрома Плесецк. Как сообщило военное ведомство, расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки достигли целей в заданном районе полигона Кура на Камчатке. В соответствии с планами Минобороны РФ после завершения программы испытаний указанный перспективный ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН, постепенно заменив ракеты «Воевода».

