В России решили проблему замены аккумуляторов на кардиостимуляторах

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали биотопливный элемент и систему для его имплантации в организм человека. Биоэлектрогенератор производит электричество для кардиостимуляторов и других имплантируемых медизделий, перерабатывая содержащуюся в крови глюкозу. Работа ученых опубликована в научном журнале Heliyon. Как пояснили в пресс-службе института, разработка позволит отказаться от процедуры по замене аккумуляторов, которая в данный момент требует хирургического вмешательства.

«Сегодня активно используются кардиостимуляторы, близки к массовому внедрению нейростимуляторы и имплантируемые инфузионные помпы. Все эти устройства работают от аккумуляторов, которые необходимо периодически менять – а значит, снова и снова проводить хирургическое вмешательство. Имплантируемый источник энергии должен генерировать электричество внутри человека, и тем самым делать имплантацию медицинского устройства по сути бессрочной», — пояснил замначальника отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского института Павел Готовцев.

Биотопливный элемент, созданный учеными, представляет собой металлический стент, который устанавливается в кровоток, и является катодом. В качестве анода выступает электропроводящий гидрогель с иммобилизованными на нем ферментами.

«Сегодня установка стентов в сосуды — отработанная процедура. Интегрировав в него анод, мы получили устройство, которое можно с использованием того же стентирования устанавливать в сосуд. Дальше остается сделать два тонких прокола и подключить биотопливный элемент к остальным системам, которые комбинируются с медицинским устройством», — рассказал Готовцев.

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