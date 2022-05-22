Вице-мэр Ефимов: приложение Investmoscow скачали почти 13 тыс. раз

Московские предприниматели за полтора года воспользовались почти 13 тыс. раз мобильный приложением Инвестпортала Москвы, которое позволяет оперативно получить информацию и консультацию по ведению бизнеса в столице. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приложение “Investmoscow” мы запустили полтора года назад. И сегодня видим его востребованность: количество скачиваний достигло почти 13 тысяч. Оно открывает инвесторам круглосуточный и удобный доступ к цифровым бизнес-сервисам, облегчает старт и ведение своего дела, упрощает взаимодействие между предпринимателями и городскими структурами. Для постоянной связи с правительством города в приложение интегрированы два сервиса – линия прямых обращений и “Московский инвестор”», – рассказал Ефимов.

Чаще всего в приложении инвесторы интересуются процедурой проведения торгов, получением финансовой поддержки, а также предлагают на рассмотрение свои проекты.

«Наиболее востребованным сервисом является линия прямых обращений. Также в приложении можно найти актуальную аналитику и отчеты об инвестиционных проектах, реализуемых в Москве. Для города важно, чтобы приложение “Investmoscow” способствовало формированию благоприятной деловой среды и открывало новые возможности для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Сервис «Московский инвестор» помогает сообщить о проблеме, возникшей при ведении инвестдеятельности, или направить предложения по улучшению делового климата в городе.

«Для удобства пользователей в сервис «Московский инвестор» встроен тематический классификатор. Предприниматели могут получить разъяснения по вопросам, связанным с землей и недвижимостью, мерами поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, участием в городских торгах, налогообложением, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений, реализацией на территории города девелоперских проектов, комплексным развитием территорий. Все обращения поступают напрямую в профильные структуры правительства Москвы, и на рассмотрение большинства из них уходит в среднем четыре рабочих дня», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В мобильном приложении помимо прочего можно ознакомиться недвижимостью для аренды или покупки, изучить документацию и условия участия в торгах, осмотреть объекты в режиме 3D, а также обратиться за консультацией к специалистам.