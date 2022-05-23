Акции дня: трейдеров не порадовали дивиденды «Татнефти»

В лидеры падения вышли бумаги «Татнефти» по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 24 мая. Обыкновенные акции просели на -7,12% до 372,9 рублей за бумагу, привилегированные на -7,82% до 338,1 рублей за бумагу.

Совет директоров компании объявил в понедельник финальные дивиденды по итогам 2021 года в размере 16,14 руб. на акцию, или 42,64 руб. с учетом ранее выплаченных дивидендов за шесть и девять месяцев. Дата закрытия реестра – 8 июля 2022 года.

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2021 году составила 198,41 млрд рублей, в то время как прибыль по РСБУ - 142,66 млрд рублей. Согласно дивполитике компания может назначать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Как полагают эксперты, трейдеры принялись продавать акции, поскольку рассчитывали на 100% дивиденды. По итогам 2020 года компания выплатила 22,24 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -3,01% до 2301,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,12% до 1253,69 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:22 мск составила 113,26 долларов за баррель (+0,63%). Российская валюта укреплялась – 57,86 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.