Байден отправился в Японию для усиления борьбы с Пекином

22 мая главный авиалайнер США с президентом Байденом на борту приземлился в токийском аэропорту. Япония – главный, пожалуй, пункт первой поездки Джо Байдена в Азию на посту президента США. На встречах и переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и руководством страны американский лидер планирует обсудить расширение роли США в экономической жизни Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) и усиление борьбы с Китаем. Однако еще до начала переговоров в Токио Джо Байден столкнулся с критикой: его обвиняют в том, что американский план, который он привез с собой, мало что может предложить региону.

До Токио президент Байден побывал в Сеуле. В японской столице, кроме двусторонних переговоров между лидерами Японии и США, пройдет саммит Quad, неформальной организации, в которую входят США, Япония, Индия и Австралия. В Вашингтоне очень надеются на Quad в борьбе с Пекином.

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Кроме политиков, Джо Байден встретится в Токио и с японскими бизнесменами, включая, к примеру, главу крупнейшей в мире автомобильной компании Toyota Motor.

23 мая Байден рассказал о новой программе отношений США с Дальним Востоком – создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), которая, по замыслу ее авторов, должна еще больше сплотить регион вокруг США на основе общих стандартов в таких сферах и областях, как укрепление цепочек поставок, чистая энергетика, инфраструктура и цифровая торговля.

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Влияние Вашингтона в ИТР существенно ослабло в годы президентства Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТРР) и оставил регион на откуп Китаю. IPEF призвана исправить трамповские ошибки, но эксперты в регионе встретили новую программу Америки без особого восторга. Дело в том, что Вашингтон по своему обыкновению тянет одеяло на себя. Байден не горит желанием расширить доступ на американский рынок, о котором мечтают азиатские страны, потому что боится потерять рабочие места.

В Белом доме хотят, чтобы в новой структуре участвовали главные державы региона, но в Токио уже намекнули, что предпочитают участие в IPEF как можно большего количества стран, включая государства Юго-Восточной Азии. Такая позиция японской стороны означает начало не столько реальных переговоров по созданию IPEF, сколько пока еще только его обсуждение.

Пекин, судя по всему, еще не определился с позицией по отношению к IPEF. С одной стороны, в Китае приветствуют расширение регионального сотрудничества, но с другой, естественно, возражают против попыток, как говорится в заявлении МИД КНР Ван Иня, «разделения и конфронтации».

«Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать районом мирного развития,- подчеркивает министр иностранных дел КНР, - а не геополитической ареной, на которой проходят бои гладиаторов».

В Пекине в Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона видят попытку создания «разделения, конфронтации и ослабления мира (в регионе)».

Ряд членов АСЕАН встретили инициативу Байдена с энтузиазмом и готовы немедленно присоединиться к IPEF, но CNBC со ссылкой на источник в Министерстве финансов Японии, пишет, что большинство стран региона, включая Японию, скептически отнеслись к новой американской инициативе, потому что видят в ней слишком мало практических выгод для себя. Например, в ней ничего не говорится об отмене или сокращении числа тарифов. Эксперт по торговле в Центре стратегических и международных исследований Мэттью Гудмэн соглашается с тем, что администрация Байдена должна предложить партнерам более осязаемые плюсы и выгоды.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам на борту президентского самолета, что Тайвань в переговорах о создании IPEF участвовать не будет, но Вашингтон хочет укрепить и расширить с ним экономические связи.

Во второй день визита президента Байдена в Японию, 24 мая, состоится саммит Quad, главной задачей которого является сдерживание Пекина. По этому вопросу особых разногласий у участников организации нет. Но и саммит Quad может преподнести сюрпризы ввиду двусмысленной позиции Индии. С одной стороны, Нью-Дели обеими руками за усиление борьбы с Поднебесной, но с другой, Индия поддерживает хорошие отношения с Россией, с которой, в свою очередь, борются остальные участники Quad.

В понедельник Байден уже отметился громким заявлением. По его словам, Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения". Об этом президент США сказал на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки, пояснив, что "это те обязательства", которые на себя взяла Америка.

"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", — добавил Байден.