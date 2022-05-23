Байкал – с туристом и без мусора

О проблеме защиты Байкала – крупнейшего хранилища пресной воды – ученые, экологи и активисты говорят уже давно. Последние годы борьба за спасение озера перешла на стадию конкретных шагов, призванных сохранить водоем, входящий в список объектов Всемирного наследия, и при этом обеспечить его доступность для миллионов туристов. Одной из таких мер стало подписание меморандума о создании ассоциации «Байкал без пластика», которое состоялось в Иркутске. В Ассоциацию вошли En+ Group, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

В меморандуме члены Ассоциации заявили о приверженности снижению оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов.

После церемонии подписания состоялся круглый стол «Байкал без пластика: вымысел или реальность?». Ректор Иркутского государственного университета, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт отметил, что хоть без пластика невозможно представить современную цивилизацию, нельзя не учитывать его вред. Исследований о его влиянии на Байкал очень мало, но очевидно, что проблема нуждается в пристальном внимании со стороны ученых. «Поскольку созданные химиками материалы, высокомолекулярные соединения, полимеры, пластик, не имеют аналогов в природе, нет гарантий, что внешняя среда может адаптироваться к ним. Важно уже сейчас принимать меры по снижению уровня микропластика, его улавливанию, выделению и переработке. Для этого научному, обществу, власти, бизнесу и общественности предстоит очень многое сделать», - сказал Шмидт.

Он добавил, что проблема кроется не только в недостатке исследований уровня загрязнения Байкала, но и в том, что они проводились не во всех районах озера, а только в поверхностных слоях. Малоизученным остается и влияние пластика на флору и фауну водоема.

В то же время, за последние годы работа в этом направлении сдвинулась с «мертвой точки». Так, компания En+ Group последние три года ведет научный мониторинг экосистемы озёра совместно с биологическим институтом МГУ, Сибирским федеральным университетом и Иркутским государственным университетом. Как рассказал Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group, ученые наблюдают увеличение концентрации пластика в водах Байкала.

«Рост с 2019 по 21-й год составил с 42 тысяч единиц до 62 тысяч единиц на квадратный километр. Это количество соразмерно с тем, что мы видим в пяти Великих озерах в США, хотя там туристическая нагрузка больше. Это говорит о том, что соответсвующая инфраструктура находится в плачевном состоянии, и в условиях роста туристической нагрузки проблема будет лишь расти», - сказал Бутманов, уточнив, что в этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек.

Это не единственный проект En+ Group, направленный на сохранение Байкала. В прошлом году компания и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ договорились о создании Международного центра водных ресурсов на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения. Активно помогают озеру и волонтеры проекта «360», запущенного благодаря идеям основателя компании Олега Дерипаски. Проекту уже более 11 лет, участие приняли более 150 тысяч волонтеров. Помимо ежегодных акций по уборке берегов озера, в ходе которых убрано более 4,5 тыс. тонн мусора, они строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

Борьбу со свалками на Байкале ведут не только волонтеры, но и специализированные организации. Так, сотрудники ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», обладающей статусом регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, только из Ольхонского района вывезли 1,5 куб. м. мусора с несанкционированных свалок, рассказал учредитель компании Артем Мищенко. В ближайшие годы планируется очистка всего южного побережья.

«Особого внимания требует так называемый стихийный туризм. Чтобы береговая линия озера оставалась чистой, следует создавать условия для людей. Не менее важной составляющей является раздельный сбор отходов и, конечно, комплекс просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической культуры», - сказал Мищенко.

«Приучить» туриста к порядку, организовать и упорядочить турпотоки призвана модель эко-города, разрабатываемая Центром развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР). По словам его директора по развитию Теймура Магомедова, по поручению президента РФ организация ведет разработку стратегического мастер-плана города Байкальска, который на примере конкретного города позволит создать образец дружественного озеру населенного пункта.

«Модель эко-города мы постарались прописать на конкретных примерах. Это не только место комфортного пребывания, где человеку создаются городские условия – безопасность, наличие органов охраны правопорядка, медицина и прочее. Но при этом город берет на себя дополнительную миссию по абсорбции всего потока туристов, которые едут на юг Байкала. Этот поток в одном месте собрать и обслужить намного легче, чем по всему берегу», - отметил Магомедов. Помимо самого проекта эко-города, мастер-план предусматривает полностью раздельный сбор мусора, а также сеть троп для организации потоков людей. По его мнению, размещение в одном или нескольких местах Байкала подобных локаций позволит кратно уменьшить антропогенное влияние на озеро.

Поддержав запуск ассоциации, Теймур Магомедов выразил мнение, что за ним должны последовать конкретные практические шаги помощи озеру. «Меморандум – это хорошо, но нам нужно выйти на плановые, стратегические документы», - заключил он.

О важности конкретных шагов высказался и еще один участник церемонии подписания исполнительный директор сети супермаркетов «Слата» Ярослав Шиллер. «Очень хорошо, что появилась компания, которая стала катализатором данной встречи. Байкал без пластика – это очень сложная задача. Изучая сложившуюся ситуацию, мы должны понимать, что эта проблема не на год, не на два, этот проект на 50 лет и больше. Консолидировав наши возможности, мы сможем сделать многое для того, чтобы будущие поколения жили в безопасной и чистой среде. Все, кого объединила эта тема, знают, что нужно делать, и конкретные шаги предпринимаются уже сейчас», - подытожил он.

Члены ассоциации уже активно прорабатывают дорожную карту. Планируется, что конкретный план действий будет опубликован в течение месяца с момента запуска «Байкала без пластика».