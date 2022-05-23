«Берегите ваши лица»: находка Богуславского

Для Богуславского стремление возродить работу мастеров имеет еще и свою природу. В 70-х годах прошлого столетия, уже после запрета, вместе с сокурсниками по МИИТу Богуславский написал новое либретто, поставил пьесу и сам сыграл в ней. Однако мысли о большой сцене для любимой постановки не отпускали.

«Когда Андрей умер, – рассказывает Леонид, – я вспомнил, что когда-то видел текст пьесы в папке с архивными материалами, которые хранились на антресолях нашей квартиры на Котельнической набережной, и долго безуспешно искал этот экземпляр. Потом узнал, что еще один есть у Евгении Абелюк, которая опубликовала историю создания и запрета спектакля. Евгения передала мне текст».

История на этом не закончилась: свой вариант рукописи Леонид нашел на даче в Шереметьево, но тексты оказались неидентичными! Один из них был «залитован» – то есть официально утвержден литсоветом, органом цензуры.

Богуславский связался с Кириллом Серебренниковым и предложил тому поставить «Берегите…» в «Гоголь Центре». Кирилл познакомил продюсера с Алексеем Аграновичем и с Саввой Савельевым. «Мы несколько раз встречались с Саввой, обсуждали его идеи для нового либретто, – вспоминает Леонид. – Мне важно было донести до зрителя основную мысль Вознесенского: ужасно, когда человек отказываются от себя настоящего, подменяя свое лицо маской, подстраивается под окружение зачастую из материальных соображений. Поэтому в финале спектакля у Любимова актеры выносили на сцену зеркала и направляли их на зрителей».

Премьеру сыграли 12 мая 2022 года, в день рождения поэта, при поддержке Центра Вознесенского – независимого объединения, созданного Зоей и Леонидом Богуславскими в 2018 году. На премьере в фойе театра силами Центра была организована выставка уникальных архивных фотографий.

По отзывам зрителей, из-под пера сценариста и режиссера нового спектакля Саввы Савельева вышел нетривиальный, неожиданный перформанс, отражающий нерв времени, заряженный энергией звука от группы Shortparis, создавшей музыку на стихи Вознесенского. «Вы увидите не стопроцентную версию Вознесенского, - предупредил зал Савва. – Это доработанная история, моя трактовка. Версия 2022 года. Однако стихи поэта – вневременные: они попадают в сегодняшний день и резонируют с каждым, кто их читает». По словам режиссера, лейтмотив спектакля остался первородным: мы вправе беречь себя, свои лица, мы можем позволить себе быть разными, сложными, неудобными. И меняться, меняться вместе с миром. «Задай себе вопрос: какой я был вчера? А какой сегодня? А каким был 23 февраля? В какой степени остался прежним, а в какой — поменялся? В какой степени тогда был одним, а сейчас стал другим? Этот разлом внутренний мы проживаем всё, особенно сейчас. Мы все чувствуем одно и то же».

Савельев признает, что сегодняшнее действо – это коллективное проживание перемен. И что целостностью своей спектакль обязан прямому участию в работе над либретто Леониду Богуславскому, который не просто точно направил руку сценариста, но и помог сконцентрироваться на смыслах, заложенных Вознесенским, и расставить нужные акценты.

Различия между постановками из двух эпох, безусловно, есть. Так, спектакль на Таганке играли с полным светом в виде репетиции, когда Любимов открыто, перед зрителями мог остановить действие и попенять импровизирующим. Савельев же очертил сюжет, вставив в текст Андрея Вознесенского историю Влада Мамышева-Монро – травести-лицедея, способного перевоплощаться в любую историческую личность от Гитлера до Мэрилин Монро. «Когда прочел инсценировку Саввы Савельева и увидел там совершенно чуждый мне персонаж Мамышева-Монро, – признается исполнитель главной роли Николай Комягин, – я определил Савве, что наша группа будет работать только с текстами Вознесенского: поэта, о котором мне рассказала моя мать. Для меня он не только великий шестидесятник, но часть моей жизни». Однако Мамышев здесь неслучаен: свобода творчества и бескомпромиссность для него, как и для Вознесенского, – не пустой звук. Меняя лица, вживаясь в образы, он имел силы и достоинство сохранить свое истинное лицо, оставаясь во всех сложных жизненных ситуациях человеком. Поэтому исполнитель роли Александр Горчилин буквально взорвал зал аплодисментами в кульминации спектакля, когда за один монолог он сменил три образа.

Сценография и костюмы Александры Карпейкиной в черно-бело-телесно-красной палитре тоже подчеркивает целостность образов, раскрывая глубинное. А хореографию Ирины Га, иногда буквально иллюстрационную, но при этом яркую и дерзкую, усиливает четко сработанный кордебалет.

Удивительно, что в 1970-м у Любимова в спектакле сыграл 52-летний на тот момент Вениамин Смехов; столько же лет сейчас Горчилину, который младше Смехова ровно на… 52 года!

«Для меня эхом нашего таганковского спектакля звучит Володина (Высоцкого – ред.) «Охота на волков» и его новое, отважное и отчаянное исполнение Николаем Комягиным, солистом группы Shortparis, – делится Вениамин Смехов впечатлением от просмотренного. – Поэзия – единственный вид утешения в безутешном мире. Словами Вознесенского и тогда в 1970-м, и сейчас сказано больше, чем может сказать бытовая речь: «Поздно бегать к маме и в полицию, сами берегите ваши лица».