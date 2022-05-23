Детские коляски: разновидности, критерии выбора

Критерии выбора

Новорожденному малышу необходима коляска-люлька. В первые месяцы жизни ребенок будет только лежать, поэтому дно должно быть прямое, жесткое, не поддающееся деформации от веса малыша. Лучшим вариантом будет выбор люльки, у которой внутренняя поверхность отделана натуральной тканью, если отделка синтетическая, можно простелить внутрь матрасик или пеленку из хлопка. Длину коляски нужно подобрать не меньше 90 см, чтобы подрастающий малыш не смог упираться в бортики.

Люлька в коляске может быть:

стационарной;

съемной.

Ознакомиться с видами можно на сайте https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kolyaski/. Более удобен второй вариант, когда можно будет перемещать ребенка, не потревожив его сон. Посещения детской больницы, поездки в городском транспорте и прогулки будут комфортнее, если есть в наличии съемная люлька. Ее легко можно разместить на коленях, на пеленальном столике в поликлинике, на лавочке в парке, не перегружая при этом руки. Часто модели трансформеров комплектуют автокреслом, оно тоже съемное, хотя за счет своей сложной конструкции оно значительно тяжелее веса люльки.

Для деток в возрасте шести месяцев и старше необходима колясочка с сиденьем. Самые упрощенные модели не дают возможности регулировать положение спины, высоту подставки для ног, высоту подлокотников. В них отсутствует корзина для складывания покупок, дождевик и козырек. Такие модели складываются, когда необходимо поместить их в ограниченном пространстве, они достаточно легкие, вес такой коляски около 6 кг, но использовать её можно только для перемещения малыша в сидячем положении.

Сложные по конструкции модели разрешают перемещать ребенка как сидя, так и в лежачем положении, в них регулируется высота подножки, имеется практичный козырек для защиты от солнечных лучей, также есть в комплекте защитный чехол. Также в такой коляске имеется корзина для покупок внизу под сиденьем.

Производители колясок стремятся увеличить функциональность, при этом усложняется конструкция, увеличиваются вес и габаритные размеры. Бывают случаи, что в лифт старого образца такая коляска не проходит, поэтому при наличии такого лифта обязательно нужно промерить габаритные размеры коляски, ширину двери лифта и не помешает уточнить ширину входной двери.

С огромным сожалением вынуждены констатировать тот факт, что улицы города, а тем более – поселка или деревни, не всегда удобны для прогулок с коляской. Неудобные бордюры, ступеньки, отсутствие пандусов, ямы и неровности, грунтовые дороги, такой далеко не полный перечень проблем, которые придется решать родителям во время прогулки. Обязательно периодически приходится переносить на руках коляску вместе малышом, поэтому вес модели в таких ситуациях играет большую роль. Необходимо учитывать, самыми тяжелыми будут трансформеры, в конструкции которых люлька, прогулочный вариант и автокресло, вес таких моделей доходит до 20 кг. На первый взгляд, экономически более выгодно купить одну такую коляску на все случаи жизни. Но при использовании такой модели нужны условия, исключающие перенос коляски с ребенком на руках, ведь для большинства мам поднятие таких тяжестей недопустимо.

С учетом веса, больше подходит вариант приобретения двух вариантов, вначале приобретается простая люлька, а после прогулочная, обе эти модели имеют простую конструкцию и значительно легче, но такой вариант требует дополнительных финансовых затрат.

Практика использования показала, что самые удобные модели имеют большие широкие колеса. Все препятствия на дорогах, снег, ступени, ямы и кочки с подобными колесами преодолевать проще. Также важно наличие тормоза в каждой коляске для ребенка, при срабатывании тормоза должны блокироваться колеса полностью, исключаются любые движения.

Наличие ремня безопасности также позволит соблюдать безопасность при эксплуатации коляски, малыш не сможет выпасть, даже если будет стремиться сделать это. Необходимо проверить надежность замка на ремнях, конструкция замка не должна позволять ребенку расстегнуть его, полностью исключается самопроизвольное расстегивание замка.

В конструкции некоторых моделей имеются перекидные ручки, которые фиксируются с любой стороны. Это очень удобно, когда во время прогулки поднимается резкий встречный ветер или снег.

Перед покупкой внимательно изучите маршруты прогулок, отсутствие или наличие ступенек, пандусов, габаритные размеры лифтов, дверей, покрытие дорог, конструкцию подъезда дома. Ведь при выборе коляски важно учитывать условия ее использования, чтобы выбранная модель приносила удовольствие от ее эксплуатации.

Цена выбранной модели тоже играет определяющую роль. Чем удобнее конструкция, выше качество использованных материалов, более известный бренд, тем соответственно и выше стоимость изделия.