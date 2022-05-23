Эр-Рияд ответил на попытки Запада убрать Россию с нефтяного рынка

Саудовская Аравия намерена поддержать членство России в новом соглашении ОПЕК+ несмотря на растущие антироссийские санкции и потенциальное эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Аравийский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман рассказал Financial Times (FT), что надеется, что в новом соглашении ОПЕК+ Россия останется.

На повестке дня подписание нового соглашения нефтяного картеля и нефтедобывающих стран, не входящих в него, во главе с Россией, потому что через три месяца истекает срок действия квот участников ОПЕК+, принятых в апреле 2020 года.

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Поддержка Москвы Саудовской Аравией (КСА) тем ценнее, что речь идет о традиционном союзнике США, объявивших России экономическую войну и подключивших к ней едва ли не весь Запад. Естественно, коллективный Запад во главе с Вашингтоном был бы очень рад исключению России из ОПЕК+. Однако шансов на это при уже заявленной позиции КСА мало. В Эр-Рияде высоко ценят участие Москвы в соглашении и понимают, что без одного из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов выполнить его главную задачу – стабилизацию нефтяного рынка будет крайне трудно, если вообще возможно.

По словам принца Абдель Азиза, говорить о том, каким будет новое соглашение ОПЕК+ пока еще рано ввиду неопределенной обстановки, царящей сейчас на рынке. ОПЕК+, уверяет он, нарастил бы добычу нефти, если бы на нее существовал соответствующий спрос.

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Эр-Рияд твердо придерживается соглашения 2020 года, по которому его участники увеличивают ежемесячно добычу нефти на скромные 430 тыс. бар./сутки. Однако добыча нефти в России после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине снижается по данным OilX: с почти 11 млн бар./сутки в марте до приблизительно 10 млн бар./сутки в апреле.

Международное энергетическое агентство прогнозирует дальнейшее снижение добычи на 3 млн бар./сутки, если Европа примет нефтяное эмбарго. Правда, Индия после обострения ситуации на Украине увеличила закупки российской нефти, но индийский импорт не идет ни в какое сравнение с европейским.

Сотрудничество между Эр-Риядом и Москвой по квотам началось в 2016 году. После 24 февраля КСА старается сохранять нейтралитет в отношении ситуации на Украине. За без малого три месяца аравийский наследный принц Мухаммед дважды разговаривал с президентом Путиным по телефону, а 9 мая они с отцом, королем Салманом, поздравили Россию со Днем победы.

Эр-Рияд отказывается увеличивать добычу нефти сверх установленных соглашением ОПЕК+ квот несмотря на просьбы американского руководства во главе с президентом Байденом. Принц Абдель Азиз уверен, что высокие цены на автозаправках объясняются не низким уровнем добычи нефти, а налогами и недостаточной мощностью нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Определяющий фактор на рынке – мощность нефтеперерабатывающего сектора и необходимость ее увеличения,- подчеркнул он в интервью FT.- Как минимум за три последних года планета потеряла около 4 млн баррелей этой мощности. Причем, 2,7 млн баррелей из них потеряны после начала коронавирусной пандемии».

Кроме этого, ряд участников соглашения ОПЕК+ регулярно не выполняют его условия и не наращивают добычу на необходимые квоты. Среди 26 участников соглашения только у КСА и ОАЭ достаточные производственные мощности для резкого увеличения добычи.

Запад после начала спецоперации на Украине поначалу не вводил санкции против российского энергетического сектора, потому что Европа сильно зависит от поставок российских углеводородов. В марте США и Великобритания запретили импорт нефти и нефтепродуктов из России, но Европа уже несколько недель не может договориться о введении такого же эмбарго на российскую нефть.

Принц Абдель Азиз считает, что в соглашении ОПЕК+ не должно быть политики. Он также считает, что в новое соглашение придется вносить изменения из-за неожиданной вспышки пандемии в Китае, замедления восстановления глобальной экономики и больших проблем с цепочками поставок. Для увеличения добычи нефти и мощности нефтепереработки, уверен он, необходим рост инвестиций в нефтегазовый сектор, несмотря на переход к чистой энергетике, в основе которого отказ от ископаемых видов топлива и замена их возобновляемыми источниками энергии.

«Ситуация требует сесть за стол переговоров и убрать маскарад и так называемую «политкорректность»,- говорит главный аравийский энергетик.- Необходимо попытаться понять существующую реальность и найти способы решить ее проблемы».

Сделать это без России, убежден принц Абдель Азиз бен Салман, невозможно.