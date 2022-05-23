Фондам придется поддержать индексы

С первых дней II квартала мировой фондовый рынок снижался. В первую очередь это было связано с распродажами «акций роста» на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, но круг бумаг, от которых избавлялись инвесторы, быстро расширился. В итоге американские индексы продемонстрировали серию снижений, которой не видели десятилетиями. S&P 500 и Nasdaq закрыли в минус семь недель подряд, а Dow — восемь.

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Прямым следствием этих продаж, как бы парадоксально это ни прозвучало, вскоре станет покупка акций. Многие крупнейшие управляющие капиталом придерживаются четко определенного распределения активов в портфелях, регулярно (обычно раз в квартал) ребалансируя их. Это и известные суверенные фонды, и сбалансированные взаимные фонды, и пенсионные фонды. И в июне они будут просто вынуждены приступать к масштабным закупкам акций.

На последние в их портфелях должна приходится существенная доля. Целевое распределение активов фондов нередко составляет: 60% акций на 40% облигаций. Этим они, к слову, очень отличаются от российских НПФ, основную часть вложений которых составляют инструменты с фиксированным доходом.

По прогнозу JPMorgan Chase & Co., который озвучило в понедельник Bloomberg, суверенные фонды, пенсионные фонды и сбалансированные взаимные фонды в ближайшие недели изменят свои портфели в пользу акций на общую сумму около $250 млрд. Это станет крупнейшей подобной ребалансировкой с первого квартала 2020 года.

В тот раз она совпала с началом мощнейшего подъема рынка, который продолжался до начала этого года. В этот раз о подобном развороте речь, конечно, не пойдет: тогда ФРС резко смягчала политику, а сейчас — ужесточает. И все же эти закупки фондов вполне могут заметно повлиять не только непосредственно на покупаемые акции, но и на поведение других участников рынка — и тогда речь пойдет о заметном скачке котировок. После такого продолжительного падения мощное «медвежье ралли» в июне выглядело бы только естественно.

«Учитывая, насколько невелика глубина фондового рынка на данный момент, совокупное влияние на акции потока средств от ребалансировки к концу июня может превысить 10%», — отметил в интервью Bloomberg стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу.

По оценке этого аналитика, уже к концу текущего месяца фонды переведут около $45 млрд из облигаций в акции, а затем к концу июня — еще $207 млрд. Пенсионные планы США с установленными выплатами должны будут вложить в июне до $167 млрд в акции, чтобы вернуть баланс к мартовским уровням. Крупнейшему в мире пенсионному фонду Японии GPIF придется купить акций на $16 млрд, норвежскому Нефтяному фонду — на $13 млрд, а Национальному банку Швейцарии — на $11 млрд.

Другое дело, что JPMorgan уже прогнозировал рост мировых рынков на 10% за счет ежеквартальной ребалансировки в марте — после быстрого падения акций в январе-феврале. Такого взлета тогда не случилось, но и обвал не продолжился. И мировые, и американские фондовые индексы, именно в марте показали единственный в этом году плюсовой месяц. Июнь вполне может стать вторым. Рынок акций США от этого, впрочем, «медвежьим» быть не перестанет.