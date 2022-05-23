Госзакупки упростят для поддержки экономики

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому госзакупки региональных органов власти у единственных поставщиков будут выведены из-под действия закона «О защите конкуренции» (135-ФЗ).

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Как сообщает «Интерфакс», законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а на рассмотрение депутатов внесло правительство России.

Оперативное реагирование

Сегодня в России действуют временные нормы, которые позволяют региональным и местным администрациям принимать нормативные правовые акты об определении единых поставщиков при закупке тех или иных товаров, работ, услуг. В соответствии с законопроектом, положения 135-ФЗ не будут распространяться на эти нормы, и это исключит применение к ним правил антимонопольного реагирования и контроля.

Так, ФАС предлагает изменить статью 15 федерального закона №46 «в части установления моратория на применение антимонопольного законодательства к действиям высших должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ при принятии соответствующих решений, а также на отношения, связанные с осуществлением госзакупок в соответствии с этими решениями», говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

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В марте в связи с введением различных антироссийских санкций был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления. В их числе поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), позволяющие органам власти регионов до конца 2022 года принимать решения об определении единых поставщиков по тем или иным госзакупкам. Также были приняты необходимые для запуска этой нормы подзаконные акты.

Данное решение было принято еще в марте этого года вместе с блоком мер, направленных на поддержку экономического сектора, подтвердила «Эксперту» старший управляющий партнер управляющей компании PG Partners Полина Гусятникова. Сейчас же антимонопольная служба, со своей стороны, предложила зафиксировать его на бумаге для того, чтобы иметь возможность исполнять.

Подобное решение в долгосрочной перспективе — это шаг назад, потому что мы много лет шли к тому, чтобы победить монополию на региональных рынках, и сейчас это удалось сделать, в том числе и с помощью законодательства, полагает эксперт. Но в сегодняшних условиях — это реальная мера поддержки экономики страны. В связи с санкциями и уходом с рынка части компаний в регионах действительно может оставаться единственный поставщик. Понятно, что это явление временное, но до тех пор, пока ситуация не стабилизируется и не произойдут изменения в лучшую сторону, действие такого моратория оправдано.

«Я думаю, что мера будет действовать как минимум до конца 2022 года, также как и большинство изменений, которые сейчас вносятся в законы и подзаконные акты. По итогам года ситуацию будут пересматривать и, в соответствии с этим, вносить изменения в законодательство», — полагает Полина Гусятникова.

Антимонопольных дел станет меньше

Закупка у единственного поставщика представляет собой, по существу, неконкурентную форму определения победителя тендера, пояснил «Эксперту» Денис Черкасов, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру». По этой причине основания для таких закупок четко определены законом, и их соблюдение находятся под повышенным контролем антимонопольной службы. Например, это закупки на небольшие суммы или у субъектов естественных монополий.

Законопроект же предлагает установить временный мораторий на применение антимонопольного законодательства к действиям правительства и высших должностных лиц органов государственной власти субъекта РФ при принятии ими решений об установлении иных, помимо оговоренных законом, случаев осуществления закупок для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, указал юрист.

Среди положительных моментов изменения законодательства в данной области Денис Черкасов отметил, что законопроект позволит избежать потенциально необоснованного роста дел о нарушении антимонопольных норм при осуществлении закупок у единственного поставщика в условиях, когда законодателем не определены какие-либо критерии для составления перечня дополнительных случаев таких закупок.

Это также будет способствовать обеспечению принятия оперативных решений государственными и муниципальными органами в части проведения срочных закупок. Кроме того, это позволит выбирать поставщиков с акцентом на поддержку отечественного производителя, что, безусловно, может быть актуально в текущей ситуации.

Среди рисков Денис Черкасов назвал влияние на стоимость поставки, которая, вероятно, не будет стремиться в сторону уменьшения ввиду отсутствия конкуренции. Кроме того, фактическое отсутствие антимонопольного контроля в отношении заказчиков в этом вопросе, очевидно, заставляет задуматься о возможных злоупотреблениях на местах.

«В случае принятия законопроекта можно говорить, что законодатель в вопросе баланса между правовой определенностью и защитой конкуренции пошел по более легкому пути, предоставив карт-бланш государственным и муниципальным заказчикам на период моратория на проверки», — заключил Денис Черкасов.

Изменения законодательных актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления, будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны, признала в беседе с корреспондентом «Эксперта» генеральный директор «АБЕ Консалтинг», руководитель Общественной приемной города Москвы Оксана Айсина.

Положительный момент, по ее словам, состоит, в первую очередь, в том, что сокращаются сроки поставки товаров, работ, услуг, а это в сегодняшней ситуации очень важно. Реагирование должно быть оперативным. Также уменьшается влияние ценового демпинга со стороны компаний в погоне за заказами, что позволит сохранить качество товаров и услуг на должном уровне. «Для нашей страны вопрос качества очень важен, начиная с 90-х мы сильно упали по качеству», — заметила эксперт.

Негативный момент заключается в том, что закупка у единственного поставщика очень непрозрачна, а это влечет за собой возможность использования коррупционных схем, заявила Оксана Айсина. Сейчас мы сталкиваемся с очень подвижным рынком, многие поставщики уходят из-за отсутствия сырья, сложностей логистики. Ограничены закупку у иностранных поставщиков продуктов питания, медицинских изделий, жизненно-необходимых лекарств и некоторых промышленных товаров.

В целом же, уверена Оксана Айсина, исключение применений норм антимонопольного реагирования и контроля, а также ограничения закупок у иностранных поставщиков, совокупно дают зеленый свет отечественным производителям и помогают развитию импортозамещения в более ускоренном режиме.