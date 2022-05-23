Как европейский газ в дрязгах погряз

Норвегия должна поделиться «гигантской» прибылью, которую она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ, — особенно, с Украиной, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это заявление, пишет Bloomberg, он сделал, отвечая на вопрос об энергетической политике правительства страны. Заявление тем более интересное, что к концу 2022 года Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который поможет ей заменить поставки топлива из России, остановившиеся в прошлом месяце после отказа Польши платить в рублях.

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Потребности Польши в газе в течение десятилетия выросли примерно на 50% по той причине, что коммунальные службы страны строят новые электростанции взамен устаревших угольных.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это больно, — сказал Моравецкий. — Они должны делиться этими сверхприбылями. Это ненормально, это несправедливо. Это косвенная нажива на войне, начатой Путиным».

Контролируемые государством PGNiG SA (доминирующая газовая компания Польши), увеличила прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (Ebitda) более чем вдвое в первом квартале по сравнению с предыдущим годом — до 9,6 млрд злотых (2,19 млрд долларов). Рост прибыли, в основном, был получен за счет ее норвежского подразделения, на которое пришлась почти половина этой цифры.

В МИД Норвегии уже ответили на претензии Польши. Норвежская газета Aftenposten сообщает в частности, что госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон заявил: прибыль страны от экспорта энергоносителей идет в основном в Государственный пенсионный фонд, который и так страдает на фоне падения фондового рынка, равно как граждане страдают от роста цен на электроэнергию и бензин. Кроме того, подчеркнул госсекретарь подчеркнул, что его страна и так внесла значительный вклад в поддержку Украины.

Ох уж эта польская жадность

Цены на газ в Европе на прошедшей неделе понизились до 975 долларов за 1000 кубометров, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Снижению цен способствовало сезонное падение потребления, достаточный импорт СПГ, а также заполнение хранилищ.

Заполненность европейских ПХГ по состоянию на 22 мая выросла на 3,1%, до 42,6%; наиболее наполненными были ПХГ в Польше, Португалии и Великобритании. Польские ПХГ по состоянию на 22 мая были заполнены на 91,4%, что позволяет польским политикам проводить агрессивную политику относительно соседей.

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После отказа от поставок российского газа (около 9 млрд кубометров в год) польские власти предъявили претензии Норвегии по поводу ее чрезмерных доходов от нефти и газа с требованием немедленного раздела прибылей, в том числе в пользу Украины. Нюанс в том, что интересы Польши относительно Украины (в том числе территориальные) достаточно активно обсуждаются — особенно после польских инициатив, касающихся ввода миротворческого контингента и т.д. То есть, заботясь о помощи украинским соседям, поляки требуют от Норвегии раздела сверхприбыли в том числе и к собственной выгоде.

Что же до энергообеспечения самой Польши, то общая потребность страны в природном газе составляет примерно 24 млрд кубометров. Собственное производство — около 5 млрд кубометров; около 6-7 млрд страна надеется получать через терминал СПГ в Свиноустье, около 10 млрд — по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Запуск последнего планируется к осени 2022 г., первоначальная прокачка возможна на уровне 3 млрд кубометров.

Таким образом, заключает эксперт, даже при полном использовании перечисленных возможностей дефицит газа на польском рынке может составить 2 млрд кубометров, а пока трубопровод Baltic Pipe не выйдет на полную мощность — те же газпромовские 9 млрд. Вероятнее всего, польские власти планируют добирать этот объем из общеевропейской сети, как они это делают в настоящий момент. И в создавшейся ситуации польский выпад в адрес Норвегии выглядит, мягко говоря, стратегически неадекватным.

Если нельзя, но очень нужно, то можно

Между тем, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, новая неделя для рынка природного газа началась с некоторого снижения котировок на TTF в Европе. Они имели определённую тенденцию к ослаблению и на предыдущей неделе — в пределах сложившегося технического диапазона. Цены дошли практически до нижней его границы, опустившись к 948 долл. за 1000 кубометров. Понедельник приносит дальнейшее ослабление — ниже 924 долл., к минимумам с февраля 2022 года.

Дело в том, объясняет аналитик, что Еврокомиссия на прошлой неделе объяснила: санкции при покупке российского газа европейскими компаниями не нарушаются в случае, если оплата идёт изначально в валюте контракта на валютные счёта покупателей в Газпромбанке, и они делают после этого «чёткое заявление» том, что исполнили свои обязательства. Газпромбанк, по существующему новому порядку, конвертирует валюту в рубли и зачисляет их с рублёвого счёта покупателя на рублёвый счёт продавца. Таким образом, иностранные покупатели считают, что оплачивают газ в валюте, а российские продавцы — что получают оплату в рублях. Этот условный, в общем, компромисс позволяет сохранять лицо всем сторонам и способствует нормальным, не политизированным торговым отношениям. По крайней мере, власти Германии и Италии сообщили своим компаниям, что они могут использовать предложенную Россией схему, и это не будет нарушением санкций.

Такое успокоение может увести котировки и ниже 900 долларов, полагает Гойхман. Кроме того, важное значение в ближайшие дни будут иметь показатели деловой активности в ЕС, Великобритании и США, выходящие 24 мая. В этот день рынок обратит внимание и на выступления глав ФРС США и ЕЦБ. 25 мая существенное значение могут иметь отчёт ЕЦБ о финансовой стабильности и публикация протоколов заседания ФРС. В случае, если ведущие центробанки акцентируют более жёсткую денежную политику, это способно оказать дополнительное давление на цены. 26 мая интересны будут цифры изменения ВВП США за первый квартал, которые также выступают ориентиром для инвесторов в плане оценки и перспектив бизнеса, спроса на энергоносители, и будущей политики ФРС.