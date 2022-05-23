Кудрин определил этапы перестройки российской экономики

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что в связи с новыми вызовами в России начинается долгосрочная структурная перестройка экономики. Ее первый этап, самый тяжелый, займет порядка двух лет, далее последует более глубокая перестройка, длительность которой будет разной, в зависимости от отраслей. Об этом Кудрин рассказал журналистам по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — заявил Кудрин.

Далее, по его словам, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью «самим производить целый ряд продукции». Более глубокая перестройка займет длительное время, потому что «инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет».

Глава Счетной палаты также отметил, что глубина экономического спада в первые годы перестройки будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике, в том числе в части логистики, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. В некоторых отраслях этот спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%, добавил Кудрин.

Ранее «Эксперт» писал, что экономика российских регионов в ближайшее время будет весьма дифференцирована из-за санкционного давления. Ссылаясь на предварительные оценки Минэкономразвития, Алексей Кудрин отметил, что спад российского ВВП по итогам текущего года составит от 8,8% до 12,4% при инфляции около 20,7%. Председатель Счетной палаты также сообщил, что все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 6,3 трлн рублей будут потрачены на поддержку экономики, так как правительство в этом году отказалось от бюджетного правила. А на погашение долга, по его словам, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства ФНБ.

