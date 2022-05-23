Масштабы укрепления рубля начинают вызывать беспокойство

Первую половину дня рынок обсуждал, действительно ли, как написали «Ведомости», Банк России начал покупку валюты по «серым» схемам, чтобы остановить укрепление курса рубля. Сам ЦБР опроверг эту информацию, но другого официального ответа от регулятора никто и не ждал.

Трейдеры решили, что даже если регулятор и «просил» некоторые банки или организации покупать валюту, то делалось это не в тех объемах, как во время действия бюджетного правила, искусственно мешавшего росту рубля.

«Россия в силу положительного сальдо текущего счета исторически выступала в роли кредитора внешнего сектора, учитывая, что спрос на валютный кредит внутри страны не был столь высоким. С марта внешний сектор не заинтересован или не способен пользоваться кредитом России, а значит, внутренний валютный рынок оказался переполнен валютной ликвидностью», — совершенно справедливо поясняют ситуацию аналитики Росбанка.