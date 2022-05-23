Масштабы укрепления рубля начинают вызывать беспокойство

Первую половину дня рынок обсуждал, действительно ли, как написали «Ведомости», Банк России начал покупку валюты по «серым» схемам, чтобы остановить укрепление курса рубля. Сам ЦБР опроверг эту информацию, но другого официального ответа от регулятора никто и не ждал.
Трейдеры решили, что даже если регулятор и «просил» некоторые банки или организации покупать валюту, то делалось это не в тех объемах, как во время действия бюджетного правила, искусственно мешавшего росту рубля.
«Россия в силу положительного сальдо текущего счета исторически выступала в роли кредитора внешнего сектора, учитывая, что спрос на валютный кредит внутри страны не был столь высоким. С марта внешний сектор не заинтересован или не способен пользоваться кредитом России, а значит, внутренний валютный рынок оказался переполнен валютной ликвидностью», — совершенно справедливо поясняют ситуацию аналитики Росбанка.
Поэтому сегодняшнее решение о снижении норматива обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50% может, конечно, оказать завтра на открытии торгов психологическое давление на рубль, но в целом картину вряд ли изменит. Связано это с тем, что иностранная валюта находится на счетах в зарубежных банках. США и страны ЕС «заморозили» активы не только Банка России, Минфина и госкомпаний, но и ряда структур частного бизнеса — например, Альфа-банка, который никогда не был аффилирован с государством или высокопоставленными чиновниками. В нынешних условиях ни одна компания не застрахована от «заморозки» активов. Следовательно, держать свои резервы в долларах или евро рискованно.
Ранее практически все экспортеры использовали валюту для закупки оборудования, необходимого для модернизации производства. Но сейчас поставлять многое оборудование и технологии в Россию запрещено санкциями.
«Справиться с данным "Троянским конем" для финансовой системы … до момента снижения профицита текущего счета не представляется возможным», — резюмируют аналитики Росбанка.
Уменьшить же сальдо торгового баланса можно либо за счет сокращения экспорта, чего не хотят ни бизнес, ни государство, либо за счет роста импорта. Импортерам же нужно не только переориентироваться на Восток, но и наладить новые логистические цепочки. Вряд ли это произойдет быстро.
Многие эксперты опасаются, что уже при нынешнем курсе рубля начнутся проблемы с наполняемостью бюджета, который сверстан из расчета среднегодового курса 72,1 руб за доллар. Укрепление рубля приводит к снижению рублевых доходов экспортеров.
Но при этом стоит помнить, что и цена на основные товары российского экспорта значительно выше тех, на которые ориентировались составители бюджета. Так, прописанная в бюджете цена на нефть Urals составляет $44,2 в 2022 г. — все остальные нефтяные доходы должны были пойти в Фонд национального благосостояния. Сейчас же российская нефть стоит примерно вдвое дороже, а «лишние» доходы из экономики не изымаются и на кредитование Запада не направляются.
Но фондовые трейдеры уже начали отыгрывать ожидания снижения прибылей экспортеров. Так, сегодня на 5,4% подешевели «Северсталь» и «Лукойл», на 4,4% — «Роснефть» и «Норильский Никель». Более 5% капитализации потеряли ММК, «Распадская», «Русал».
Исключением в перечне экспортеров был сегодня «Газпром», котировки акций которого выросли на 0,7% на ожиданиях того, что компания выплатит щедрые дивиденды по итогам прошлого года.
В целом же Индекс Мосбиржи снизился на 3%, и вполне может скоро протестировать на прочность поддержку 2200, до которой осталось пройти 100 пунктов.