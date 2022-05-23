Минфин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%, сообщается на сайте Минфина. Российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки 28 февраля, чтобы поддержать курс рубля.

«Принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%. Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении Минфина.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров через других участников финансового рынка для сдерживания рубля от резкого укрепления. Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Центробанк начал приобретать исключительно валютную выручку у экспортеров, так как спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось.

