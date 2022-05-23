«Мираторг» зашел в IT

«Мираторг» использует собственную, самостоятельно разработанную ERP-систему, которую компания запустила в 2012 году. Кроме того, среди IT-компетенций компании называется система оценки эффективности работы водителей погрузчиков, архив генома крупного рогатого скота (поиск родства, моногенных признаков, расчёт племенной ценности), система машинного зрения для решения различных производственных и складских задач, а также разработки для операций с big data.

Всего в холдинге применяются 227 собственных разработок в части ПО. Использовать их там начали задолго до введения странами Запада антироссийских санкций. «Текущий уровень компетенций специалистов и степень зрелости софта может в будущем позволить масштабировать программные решения «Мираторга» в другие компании и даже отрасли», — подчеркивается в сообщении компании.

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ПО на продажу?

Пример «Мираторга» и их технологические решения могут стать хорошим подспорьем для других компаний в нынешнее сложное «санкционное время».

Учредитель и владелец Bright Consulting Мария Яшенкова в комментарии «Эксперту» заметила, что примеры создания собственных решений в области информационных технологий у отечественных компаний, связанных с пищевой промышленностью или ритейлом были. Но речь о продаже наработок ранее не поднималась.

«Например, решение, которое “Магнит” использовал для планирования продаж в магазинах. У них была большая многолетняя разработка, в том числе для предиктивной аналитики. Не знаю, жива ли она, пришли ли они на САБ. Но они это делали. Разработка была настолько кастомизарована, что ни о какой ее продаже речь не шла. Мне на данный момент сложно поверить, что разработка “Мираторга” может стать серьезным конкурентом 1С. Хотя от такой крупной компании всего можно ожидать», — заметила Мария Яшенкова.

Эксперт считает, что «Мираторг» скорее всего работал с пулом подрядчиков по IT. «Вот, Cognitive Pilot (ведущий мировой разработчик систем искусственного интеллекта), например, который делает маршруты для комбайнов-беспилотников. Это отдельная сфера, работает над этим отдельная команда. Невозможно держать у себя полностью всё IT. Хотя вероятно, что для “Мираторга” это кажется выполнимым и правильным», — подчеркнула она.

Мария Яшенкова также напомнила, что если для пищевого рынка «Мираторг» — крупный игрок, то «Магниту» и X5, холдинг в размерах уступает. «При этом и «Магнит», и X5 не идут по пути собственного создания отдельной IT системы», — отметила эксперт.

Она, исходя из опыта, добавила, что компании часто делают собственные разработки, дабы избежать ежегодного большого взноса за подписки на сервисы, а также избежать хранения своих данных на сторонних серверах.

«Конечно, это не очень безопасно, люди беспокоятся за сохранность своих данных, особенно — данных продаж, с точки зрения доступа к ним конкурентов. Особенно, если эти компании работают с несколькими “игроками рынка”, как, например, компания “Системные технологии”. И многие уходят в создание собственных аналогичных систем. Или это специальные разработки под 1C закрывающие специфические нужды компани», — считает Мария Яшенкова.

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Проект экономически целесообразен

В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец полагает, что подобные разработки могут быть экономически целесообразны для таких холдингов как «Мираторг». Скорее всего компания долгое время вырабатывала ПО под себя, но на выходе получила продукт готовый к продаже.

«Сейчас автоматизированное управление — это нормально. И автоматизированное управление должно быть заточено на решение тех или иных задач, которые решает компания. Если говорить о «Мираторге» как о производителе мяса, то что ему нужно? Управление подачей кормов, логистика, руководство животноводческими комплексами, слежение за животными, их состоянием и так далее», — отметил эксперт.

«На самом деле, я думаю, что свое ПО они делали не с нуля. Скорее всего, они купили какие-то исходные модули, а потом начали их комбинировать и подводить под свои потребности, потому что с нуля это никто не делает. А сегодня ПО у них есть. Оно “заточено”, очевидно, на управление животноводческими комплексами. И они готовы его предлагать. Что ж, это очень здорово», — заключил Алексей Зубец.