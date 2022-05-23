Названа доля российского экспорта, затронутого санкциями

На долю стран, вводивших санкции против России, приходится примерно половина внешнего торгового оборота страны, около 44% экспорта идет в страны, не присоединившиеся к санкциям, — и эту долю планируется наращивать. Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, передает РБК.

«Торговля со странами "большой семерки" (G7) составляет 25% от общего объема внешней торговли России: 22% совокупного экспорта и 28% импорта. Вводимые странами-санкционерами торговые ограничения касаются не всего экспорта, а только его части, соответственно, другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли. Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20% российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи», — говорится в письме.

Так, ЕС запретил ввозить из России железо, сталь и уголь (с середины августа 2022 года), а также цемент, резину, древесину, морепродукты и алкоголь. США запретили поставки нефти и нефтепродуктов, СПГ, морепродуктов и алмазов. Великобритания ввела ограничения на импорт из России продуктов из древесины, икры, алмазов, резины (в том числе через тарифные барьеры).

Кроме того, на российский экспорт влияют рестрикции против ряда лиц, например, из-за санкций против Алексея Мордашова «Северсталь» прекратила поставки в ЕС, а также ограничения на перевозки. Так, ЕС запретил российским судам заходить в свои порты, а российским грузовикам — перемещаться по территории стран, входящих в союз.

Как следует из письма Решетникова, в прошлом году товарооборот России с государствами, которые не поддержали санкции, составил $356 млрд, из них $214 млрд пришлись на экспорт. В Минэкономразвития ожидают, что доля дружественных стран в товарообороте будет расти по мере переориентации товарных потоков с рынков санкционеров.

По поводу оценки доли импорта в Россию, затронутого санкциями, в министерстве сообщили, что оценить ее достаточно проблематично, поскольку значительная часть мер сконцентрирована на высокотехнологичных товарах (двойного назначения) — эти меры затрагивают точечные поставки, а не поставки по обычным категориям товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Ранее «Эксперт» писал, что с июля 2021 года по март 2022 года Россия экспортировала около 259 тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (154,6 тысяч тонн). Самые заметные объемы поставок выпали на февраль (56,5 тыс. тонн) и март (47,6 тыс. тонн) 2022 года. Год назад показатель составлял 8,89 тыс. и 19,9 тыс. тонн соответственно. Наиболее активными импортерами муки из РФ стали Грузия, Афганистан и Ирак. Также значительные объемы российской муки идут, в частности, в Турцию, Азербайджан, Китай, Туркмению, Молдавию, Израиль, республику Корея, Египет и Мали.

