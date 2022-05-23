Новый литейный завод ГАЗа начал серийный выпуск продукции

Нижегородский литейный завод (НЛЗ), входящий в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, приступил к серийному производству машиностроительной продукции. Являясь самой современной в России площадкой по выпуску чугунного литья для двигателей, НЛЗ позволит обеспечить потребности отечественного машиностроения и других отраслей в высококачественных отливках в рамках программ импортозамещения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Комментируя запуск нового производства, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отметил, что создание Нижегородского литейного завода — это инновационный шаг для отрасли и реальное импортозамещение в действии.

«Уже сегодня технологические возможности НЛЗ позволяют российским предприятиям получать высококачественные отечественные компоненты для более 300 модификаций силовых агрегатов, которыми оснащается широчайший спектр техники, — коммерческие автомобили, автобусы, строительно-дорожная, сельскохозяйственная техника. НЛЗ станет площадкой, где будут делать отливки и для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался», — заявил Сорокин.

Особо отмечается, что Нижегородский литейный завод станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке «Группы ГАЗ». Производство моторов, предназначенных для самого массового сегмента коммерческого транспорта, — легких коммерческих автомобилей, будет одним из важнейших проектов в российском двигателестроении.

Как сообщается, на предприятии организовано высокотехнологичное производство конструктивно сложных крупногабаритных чугунных отливок для силовых агрегатов и других автокомпонентов. Одним из важнейших для российского машиностроения направлений, освоенных на НЛЗ, является производство блоков и головок блоков цилиндров двигателей, а также выпуск отливок маховиков, картеров, тормозных вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, компонентов тормозной системы.

Указывается, что технологические возможности завода позволяют также выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей.

«Сердце нового завода — уникальная 130-метровая автоматизированная линия, — сообщил директор дивизиона "Автокомпоненты" "Группы ГАЗ" Виктор Кадылкин. — Ее главное достоинство — система смесеприготовления, гарантирующая необходимые физико-механические свойства формовочной смеси, получение четкого отпечатка будущей отливки, а также высокая производительность».

По словам Кадылкина, формовка и заливка одной опоки занимает всего одну минуту. При этом современное оборудование способно безостановочно работать в три смены, обеспечивая высокий уровень качества выпускаемого литья.

Проектная мощность НЛЗ — свыше 60 тысяч тонн чугунного литья в год. На предприятии создано 260 высокотехнологичных рабочих мест, а также создан центр компетенции по проектированию и изготовлению литейной оснастки для производства литых заготовок из чугунных сплавов, в том числе для блоков и головок цилиндров. Продукция НЛЗ поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновском моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям. В дальнейших планах производителей — расширение круга заказчиков из машиностроительной и других отраслей.

Нижегородский литейный завод построен в 2021 году, с конца года ведется выпуск предсерийных партий литья. Инвестиции «Группы ГАЗ» в производство составляют 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности. В настоящее время выпуск продукции НЛЗ ведется на площадке Горьковского автозавода.