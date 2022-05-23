Польша решила разорвать подписанное в 1993 году соглашение с Россией о поставках газа

Варшава приняла решение разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа.

Об этом заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает ТАСС.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — цитирует агентство чиновника.

Говоря о судьбе польского отрезка газопровода «Ямал — Европа», Наимский заявил, что он принадлежит компании EuRoPol GAZ — совместному предприятию «Газпрома» и польской PGNiG. Оператором участка выступает оператор польской сети газопроводов Gaz-System. По словам представителя правительства, польский отрезок газопровода будет использоваться для транспортировки газа по территории Польши, а также для перекачки газа в Польшу из Германии.

Соглашение о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в республику было подписано 25 августа 1993 года. В последний раз оно обновлялось в 2010 году. Предполагалось, что объемы поставок российского газа в Польшу будут постепенно наращиваться, с 9,7 млрд куб. м в 2010 году до 11 млрд куб. м в 2012-м и последующие годы. Тогда же EuRoPol GAZ передала функции оператора проходящего по территории Польши участка газопровода госкомпании Gaz-System.

Ранее Москва ввела блокирующие санкции в отношении польской EuRoPol GAZ.

В апреле «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за отказа платить за поставки рублями.

