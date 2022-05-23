Поставки кнопочных телефонов в Россию резко выросли

Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов в I квартале вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг уровня 2017 года. При этом поставки смартфонов в Россию упали на 14%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

«Объем поставок кнопочных мобильных телефонов в РФ вырос на 43% (I кв. 2022 года к I кв. 2021 года) — до 3,5 млн штук — это уровень 2017 года», — говорится в отчете.

При этом поставки смартфонов сократились на 14%, до 6,8 млн штук. В итоге всего в Россию за три месяца было поставлено 10,3 млн телефонов и смартфонов, что соответствует уровню прошлого года. Объем этого рынка из-за роста цен увеличился на 10%, до 197 млрд рублей.

По данным аналитиков, на российском рынке телефонов и смартфонов доля китайских брендов в I квартале составила 38%, а доля отечественных — выросла с 17% до 27% именно благодаря кнопочным телефонам. Основной объем импорта кнопочных телефонов обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ — на них совокупно пришлось 1,9 млн устройств.

«Факторы популярности кнопочных телефонов все еще актуальны: простота и надежность, низкая цена, "долгая" батарея, отсутствие выхода в интернет. Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру», — считает руководитель GS Group Александр Сурков.

Ранее «Эксперт» писал, что в начале марта финская компания Nokia объявила о прекращении поставок в РФ в соответствии с антироссийскими санкциями. Компания, помимо телефонов, смартфонов и планшетов, производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В России она сотрудничала с МТС, «Вымпелкомом» (бренд «Билайн»), «Мегафоном» и Tele2.

