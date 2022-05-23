Продажи одежды российских марок на Ozon в апреле-мае выросли в 2,5 раза

Онлайн-ретейлер Ozon рассказал о росте продаж одежды и обуви от российских производителей этой весной.

«Сейчас мы отмечаем возросший интерес к маркетплейсу со стороны российских брендов и производителей. Так, в марте-апреле штучные продажи одежды, обуви и аксессуаров от российских брендов и производителей на Ozon выросли более чем в 2,6 раза год к году. В мае рост продолжается — только за первую половину мая спрос вырос в 2,5 раза», — цитирует ТАСС пресс-службу компании. Отмечается, что рост продаж связан в том числе с расширением ассортимента — за весну он увеличился в 4,8 раза год к году.

В пресс-службе Wildberries между тем рассказали, что с 1 марта по 10 мая число заказов как российских, и зарубежных fashion-товаров увеличилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, в компании указывают на прирост российских предпринимателей в таких категориях, как аксессуары для детей (рост более чем в два раза год к году), спортивная обувь (+99%) и одежда (+82%). В «Яндекс Маркете» сообщили, что категория fashion входит в число самых быстрорастущих: с начала текущего года ассортимент увеличился в 1,5 раза, число продавцов — в 1,7 раза.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries разрешили реализацию на своих площадках товаров из списка параллельного импорта. Эти решения они приняли сразу после того, как Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров.