Путин предложил на пост главы МЧС экс-сотрудника Федеральной службы охраны Александра Куренкова

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Представление будет рассмотрено в среду, 25 мая.

Как пишет ТАСС, Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии, а также работал в ФСБ и Федеральной службе охраны.

РБК уточняет, что Александр Куренков был старшим адъютантом Владимира Путина. По данным агентства, в декабре 2021 года он получил звание генерал-майора, в этот же период он окончил Военную академию Генерального штаба вооруженных сил. Уже тогда, пишет агентство, его называли кандидатом в руководители ведомства. Осенью прошлого года Куренков был назначен на должность советника главы Росгвардии Виктора Золотова, что могло стать частью процесса подготовки к работе на высоком посту в федеральном министерстве. Также сообщается, что Куренков участвовал в спецоперации на Украине в составе Росгвардии.

Напомним, предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске; ему было 55 лет. Зиничев спасал кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок документального фильма о Северном морском пути. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Врио главы МЧС был назначен первый замминистра Александр Чуприян, который, по сведениям РБК, останется на должности первого заместителя министра.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС 18 мая 2018 года, до этого занимал пост заместителя директора ФСБ.