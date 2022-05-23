Путин заявил, что экономика России выдерживает санкционный удар «весьма достойно»

Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться, считает президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — отметил российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

Он подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация требует особых усилий от российских властей, и в целом эти усилия дают положительный эффект. «Да, конечно, все непросто; все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — сказал глава государства.

Президент указал на то, что это отражается в том числе на уровне товарооборота между Россией и Белоруссией. «В прошлом году был достигнут рекордный уровень — почти 38,5 миллиарда долларов», — отметил Путин, добавив, что «переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту» также играет свою позитивную роль.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, меры, направленные против России, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. Выступая на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), министр призвал партнеров по организации вместе преодолевать мировой кризис, вызванный санкциями.