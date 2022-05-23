«Росатом» в 2023 году построит крупнейший в Забайкалье завод по производству извести

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) им. Е.П. Славского готовится реализовать проект госкорпорации «Росатома» по созданию самого крупного в Забайкальском крае завода по производству извести.

Как сообщает пресс-служба ППГХО, новый объект появится вблизи станции Бырка Оловяннинского района, на базе участка погрузки известняка. В ходе общественных слушаний местные жители поддержали проект и одобрили представленную документацию, в том числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, отмечает агентство.

Уточняется, что строительство комбината запланировано на следующий год, предполагаемый срок промышленной эксплуатации объекта — 2024-2050 годы. Планируемый объем производства извести — 51 тыс. тонн в год.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского») входит в контур управления АО «Атомредметзолото» (АРМЗ, горнорудный дивизион «Росатома»).

По словам первого заместителя гендиректора ППГХО по развитию Олега Проскурякова, новый проект реализуется в рамках стратегии «Росатома» по диверсификации производства и развитию новых направлений бизнеса. «Завод будет единственным производителем извести в Забайкальском крае и обеспечит потребности не только ППГХО, но и многих других горнодобывающих предприятий региона», — рассказал Проскуряков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Росатом» совместно с «Норникелем» планирует создание предприятия по разработке Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.