России нужен свой спотовый индекс на Urals

В последнее время, в результате санкционного давления на нефтегазовый сектор, в России сложилась экстренная ситуация. Западные страны всеми силами стараются затруднить или даже запретить поставку российских энергоресурсов на экспорт.

В сложившихся обстоятельствах критически важно оперативно реагировать на меняющиеся условия торговли, так как российский сырьевой рынок больше не может зависеть от западных котировок.

Поручение Президента Владимира Путина перевести торговлю газом на рубли сделало актуальной проблему прозрачного ценообразования всех сырьевых ресурсов на внутреннем рынке с последующей трансляцией российских рублевых котировок российским и иностранным трейдерам.

К сожалению, все усилия по развитию биржевой торговли в нашей стране сводятся к попыткам загнать покупателей и продавцов на биржу с целью совершения сделок с реальным товаром, а не хеджирования рисков. Но здесь возникают большие проблемы. Из-за того, что отсутствуют котировки и ликвидные финансовые инструменты, многие российские компании стараются покрывать убытки из-за ценовых колебаний за счёт бюджета, в то время как ни где в мире такого не происходит.

В западных странах компании самостоятельно хеджируют свои риски на несколько лет вперёд, и никто не возмещает свои финансовые потери за счёт других налогоплательщиков. Для того, чтобы заставить компании самостоятельно следить за своими финансовыми рисками, в России необходимо создать прозрачный внебиржевой рынок и запустить биржевые инструменты.

Первым шагом на этом пути может быть создание собственных ценовых индексов, номинированных в российских рублях и ограниченных от манипулятивного влияния зарубежных ценовых агентств.

В качестве второго шага необходимо изменить систему ценообразования товара с базисов поставки в портах на универсальные базисы отгрузки внутри России. Таким образом, в процессе заключения сделки каждый покупатель сможет самостоятельно выбрать направление отгрузки на внутренний или на мировой рынок.

Для того, чтобы понять, как работают товарные рынки в мире, и что нам предстоит сделать в кратчайшие сроки в РФ, разберёмся как они структурированы.

Товарные рынки делятся на два разных сегмента — биржевой (фьючерсы и опционы) и внебиржевой (спотовый, с реальным товаром). Если взять весь рынок реального товара, то внебиржевой рынок является доминирующим по объёмным показателям, а биржевой в основном используется в качестве защитного механизма ценообразования или в спекулятивных целях.

Внебиржевой рынок представляет из себя громадный «улей», в котором ежедневно проходят тысячи операций между всеми участниками рынка с помощью всех доступных видов коммуникаций. Голосом по телефону или с помощью текстовых сообщений они обмениваются предложениями об объёмах, качественных характеристиках товаров, базисах их поставки и условиях оплаты.

Благодаря этому внебиржевой рынок является основой формирования товарно-денежных отношений между участниками, где находят равновесие спрос и предложение. Все сделки здесь индивидуальны, так как они не имеют заранее подготовленных стандартов.

Нужно понимать, что внебиржевой рынок огромен, и он кардинально отличается от биржевого, так как каждый из участников, предлагает свой уникальный продукт, либо создает спрос на него. Это происходит непрерывно.

Просчитать такое огромное количество переменных в один миг, чтобы принять решение, обычному человеку нереально, поэтому на рынке создаются электронные торговые площадки, которые берут на себя часть рутины, связанной с обработкой информации. Они объединяют внебиржевой рынок, на котором объёмы сделок с реальной поставкой товара в десятки раз больше биржевых.

Если мы говорим о сырьевых рынках, то, помимо спецификации, необходимо учитывать количество разнесённых географически точек производства и потребления, объёмы, индивидуальную финансовую модель предприятия и условия оплаты (по предоплате или с отсрочкой платежа). С учётом описанных переменных, на бирже придётся создать огромное число окон, так как в одно торговое окно невозможно поместить все предложения.



В 2006 году компания ООО «Информационные системы» запустила площадку IDK.ru для зернового рынка, в которую встроили классификатор всех товаров и систему логистических расчётов между 10 тысячами базисов. Поступающие в нее новые заявки обрабатываются на предмет поиска встречных предложений, и сама система подбирает лучшие варианты для потенциальных покупателей и продавцов.

Для того, чтобы система работала, необходимо получать всю информацию о спросе и предложении на товар, оцифровывать её, и через действующие стандарты и дифференциалы к ним сводить в одно торговое окно покупателя и продавца, чтобы они смогли увидеть друг друга и заключить сделку.

Накопив достаточный объём данных, специалисты «Информационных систем» написали уникальную формулу, и начали рассчитывать индексы на зерновые, которые становились ценовым ориентиром для рынка, с учётом географического положения.

В 2007 году по просьбе министра экономического развития РФ, компания запустила электронную торговую площадку eOil.ru для рынка энергоресурсов, выбрав в качестве прототипа уже действовавшую к тому времени зерновую площадку. Идея ее немного отличалась первой и заключалась в запуске удобных инструментов совершения сделок, и расчёта Индексов на основании реальных сделок.

«Информационные системы» совместно с ПАО «Газпром» уже более 10 лет используют данную модель ценообразования на рынке нефтепродуктов и сжиженных газов. За этот период удалось «отвязать» валютное ценообразование на сжиженные углеводородные газы с поставкой в Восточную Европы от котировок Argus на базисе DAF Брест и ориентировать рынок на рублёвый индекс EXW Сургут.

Биржевой рынок — это рынок стандартизованных контрактов, которые торгуются строго определенными лотами в определенные часы. Как правило, на биржевых площадках торгуются фьючерсные контракты и опционы, с целью хеджирования ценовых рисков по тем операциям, которые совершаются параллельно на внебиржевом рынке с реальным товаром, либо для спекуляций.

Исполнение заключенных на бирже контрактов может заканчиваться физической поставкой товара, но в большинстве случаев этого не происходит, так как основные усилия направлены на извлечение прибыли, а не на работу с физическим активом. В итоге на торговом счете отображается только разница цен.

В мировой практике количество биржевых контрактов, которые заканчиваются поставкой товара, составляет всего около 2% от общего объема сделок. В этом и заключается разница между биржевыми и внебиржевыми рынками.

К сожалению, в нашей стране всё происходит с точностью до наоборот. Мало кого из участников интересуют фьючерсы и опционы, потому что у них нет обязанности хеджирования ценовых рисков, и в России фактически никто этому не учит.

Вместо того, чтобы активно развивать биржевую торговлю фьючерсами и опционами, востребованными во всем мире, наши биржи, предлагают обычные каналы реализации реального товара, которые не совсем нужны участникам рынка. Они и сами умеют прекрасно торговать, используя внебиржевые инструменты. Гораздо проще позвонив по телефону или с помощью мессенджеров найти контрагента и мгновенно совершить сделку.

С точки зрения продвижения биржевой торговли, не может не импонировать то, что на площадке Федеральной антимонопольной службы регулярно собираются рабочие группы, в которых принимает активное участие Банк России.

Но, с другой стороны, зачастую по итогам данных мероприятий участникам рынка приходится сталкиваться с противоречиями, так как государственные контролирующие органы в априори не могут создать рыночные сервисы. Их функция заключается в регулировании и контроле. Но пока не появятся рыночные индикаторы, которым доверяют все участники рынка, регулировать особо нечего.

Предлагаемая «Информационными системами» модель совершения внебиржевых сделок на площадках eOil.ru и IDK.ru, даёт возможность создания ценовых индексов на любые сырьевые группы на основе реальных сделок с дальнейшим использованием участниками рынка при заключении долгосрочных контрактов, а также в качестве бенчмарка в расчётных финансовых инструментах биржевой торговли.

Данный опыт уже используется в котировках на сжиженный углеводородный газ, моторные топлива и гелий, которые признаются всеми участниками рынка, в том числе и зарубежными. Его можно применить и к другим товарам — таким, как природный газ, нефть, минеральные удобрения и так далее. Спотовый индекс на Urals в текущий момент очень необходим государству для справедливого экспортного ценообразования и исчисления налогов, а фьючерсный контракт — бизнесу для хеджирования рисков.

Таким образом, сегодня перед Россией открываются большие возможности построения нового товарного рынка с собственной системой ценообразования, на основе развития двух тесно связанных секторов — внебиржевого и биржевого, которые должны дополнять и контролировать друг друга. Успешное завершение данного процесса можно будет считать ключевым моментом в процессе обретения Россией полного экономического суверенитета.