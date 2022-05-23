Рубль продолжит расти — теперь на налоговом периоде

Новая неделя на валютном рынке Московской биржи началась с укрепления рубля. Уже в первый час торгов он укрепился к доллару более чем на 2,5%, уйдя в район отметки 58,5 руб. за доллар.

Фундаментально российская валюта имеет отличные шансы продолжить рост: на этой неделе будет пик налогового периода, когда бизнес рассчитывается с государством по налогам — в это время экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки.

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Судя по сообщениям СМИ, западные газовые компании продолжают открывать счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Таким образом, «газовые» доллары и евро продолжат поступать в страну. О снятии рисков прекращения поставок российского газа в Европу говорят и спотовые цены на газ, которые в последние дни снижаются, и сегодня приблизились к отметке $900 за тысячу кубометров.

Стоит вспомнить и пятничные торги, когда пара доллар-рубль провалилась до отметки 57, на которой возник мощный спрос на валюту. Оборот торгов на Московской бирже по паре доллар-рубль расчетами «завтра» в пятницу составил почти 190 млрд руб., что вдвое больше среднего значения. Таким образом, очень многие, желавшие купить валюту, сделали это, и теперь покупателей долларов и евро будет меньше.

Более того, при дальнейшем укреплении рубля у многих, «ушедших в доллар» в пятницу, могут не выдержать нервы, и они, видя убытки, начнут сокращать валютные позиции.

Ряд СМИ сегодня со ссылкой на источники написали, что Банк России через посредников начал скупать валюту у экспортеров, чтобы остановить рост рубля. Подробностей схемы СМИ не приводят. Не исключено, что ЦБ может кредитовать рублями какой-либо не попавший под санкции банк, который на полученные рубли покупает валюту. С большой вероятностью, предполагают источники, эти доллары и евро в дальнейшем конвертируются на мировом рынке в валюты «дружественных стран».

Банк России официально опроверг данную информацию, что неудивительно. Если подобная схема и существовала бы, она была бы очень рискованной, поскольку в любой момент валюта может быть «заморожена» западными банками в рамках антироссийских санкций.

Между тем, мировые спекулянты продолжают играть на укрепление курса рубля. Поздно вечером в пятницу американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что в прошлый вторник (данные публикуются с временным лагом) объем открытых трейдерами позиций на укрепление рубля достиг исторического рекорда в 16,6 тыс. контрактов. Это на 0,8 тыс контрактов больше, чем неделей ранее.

Техническая картина тоже благоприятна для роста российской валюты. Пара доллар-рубль вышла вниз из боковика 63-64, где находилась в начале прошлой недели. Пробита вниз психологически важная отметка 60, началась серьезная «проторговка» зоны сильной технической поддержки 58-60 руб. за доллар.

Если пара сумеет закрепиться ниже отметки 58, рост рубля может резко ускориться за счет того, что валюту скинут спекулянты и инвесторы, купившие ее в пятницу.

Однако по большей части курс рубля будет зависеть от объема поступления на российский рынок долларов и евро, а этот фактор имеет дискретный характер и плохо поддается прогнозам.

Следующая сильная техническая поддержка по паре доллар-рубль просматривается в районе 44 руб. за доллар. Не очень верится, что российская валюта дойдет до этого уровня. Однако в середине марта, когда за доллар давали более 100 рублей, многие ли прогнозировали, что курс упадет ниже 60 руб за доллар?

Укрепление рубля отправило Индекс Мосбиржи в «красную зону». Большинство российских высоколиквидных акций — это бумаги экспортеров, а рост рубля приводит к ухудшению их балансовых показателей.

Из «голубых фишек» уверенно растет «Газпром», прибавивший за первый час торгов более 2%. Инвесторы ждут, что в четверг совет директоров компании примет решение рекомендовать направить на дивиденды 50% прибыли прошлого года. При таком сценарии акции «Газпрома» могут кратковременно взлететь процентов на 10, и потащить за собой вверх весь рынок.