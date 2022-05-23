«Сатирикон» представит спектакль «Елизавета Бам» по Д. Хармсу

Это режиссёрская фантазия на основе пьесы «Елизавета Бам» и жизнеописаний Даниила Хармса. В центре свободного режиссёрского исследования – художественный бунт самого загадочного отечественного абсурдиста, таинственного и непривычного ни по логике мышления, ни по образной системе. Здесь не так важен сюжет, как ощущение жизни.

Гоша Мнацаканов: «Хармс – автор для меня совершенно новый и открытый мной совсем недавно. Хотя в Санкт-Петербурге его дом и мой находятся рядом. Вся его «детскость» и алогизмы пропитаны ужасной болью, безграничным чувством несвободы, которое он ощущал от всего вокруг, начиная с низкого, дождливого, серого неба, заканчивая НКВД. Я не могу понять, почему и отчего такие прекрасные и великие люди, настоящие творцы, погибают как последние собаки в холодной клетке? Хотя сколько у Хармса на этот счёт смешных рассказов… Юмор – очень важная составляющая этого автора, я бы даже сказал, незаменимая. И я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу. Что это был за человек? Отчего был такой чудной? Любил ли он курить трубку? Может, он был просто сумасшедший, а может, просто шедший с ума? Или даже умасшедший? Или шедшумас? Вот такой вот Хам рс. Хам-с Хармс. В общем, Советую и Бам постараться понять Хармsa. Это 8се о4ень ин3ересно».

О режиссёре: Гоша Мнацаканов – режиссёр, выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа (2022, Мастерская Сергея Женовача). До поступления в ГИТИС работал статистом в БДТ и пианистом в джаз-барах Санкт-Петербурга. В качестве композитора сотрудничал с театрами: МХТ им. Чехова, «Современник» и др. До сотрудничества с «Сатириконом» поставил спектакли: «Собака с дамочкой» (2021, ШДИ), «Король Лир» (2022, ВШСИ).

Лаборатория «Дебюты» – логическое продолжение театрального интереса «Сатирикона» к молодой режиссуре, в частности, к ученикам С. В. Женовача, у которого всегда очень крепкие выпуски, богатые талантливыми и перспективными режиссёрами. «Сатирикон» открыл лабораторию летом 2021 года и предоставил её участникам репетиционные площадки на несколько месяцев с возможностью плотно работать с любыми артистами из труппы «Сатирикона». Эскиз спектакля Гоши Мнацаканова был представлен художественному руководителю театра и показался Константину Райкину убедительным.

Константин Райкин: «Мне кажется, этот спектакль – очень точная, верная смесь парадоксального острого юмора с ощущением трагизма и ужаса. И это связано, что для меня всегда очень важно, с убедительными актёрскими работами. И, прежде всего, с замечательной работой Антона Кузнецова. Почти невозможно себе представить, как это играл бы кто-то другой. Это так похоже, так присвоено, почти физически. Почти буквально он похож на Хармса».

31 мая и 1,16 июня 2022

Премьера состоится в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) (м. Менделеевская, ул. Новослободская, 23)

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