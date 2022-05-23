Компания Royal Dutch Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с «Газпром нефтью».

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Газпром нефть» с 19 мая владеет 100% в уставном капитале ООО «Гыдан энерджи». Ранее 50% предприятия принадлежало Shell.

ООО «Гыдан энерджи» работает на проекте «Енисей» на Гыдане (север Красноярского края). На базе СП «Газпром нефть» и Shell собирались разработать новый крупный поисковый кластер в Арктике. Коммерческую добычу на проекте планировали запустить в 2028 году, прогнозируемый объем добычи проекта составлял 19,9 млн тонн нефти в 2034 году.

«Гыдан энерджи» владеет лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края; его площадь составляет более 3 тыс. кв. км, ресурсы могут превышать 100 млн тонн н.э. Пухуцяяхский участок площадью более 800 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы — около 35 млн тонн н.э.

Ранее Shell объявила о поэтапном выходе из всех российских углеводородных проектов, в том числе совместных предприятий с «Газпромом».

На прошлой неделе ЛУКОЙЛ и Shell сообщили о подписании соглашения, по которому российская компания приобретет 100% доли в ООО «Шелл нефть». Активы включают 411 АЗС под брендом Shell, а также завод по производству смазочных материалов.